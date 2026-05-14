हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

Friday OTT Release 15th May: इस शुक्रवार को ओटीटी पर धांसू एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल फ्राइडे को कई मच अवेटेड फिल्में और सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 14 May 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

इस फ्राइडे को ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम थ्रिलर्स से लेकर  एक्शन ड्रामा और फैंटेसी एडवेंचर्स तक नए कंटेंट की भरमार मिलेगी. ऐसे में चाहे आपको दमदार इंडियन क्राइम ड्रामा पसंद हों या सिनेमैटिक स्टोरीटेलिंग जॉनर वाली इंटरनेशनल सीरीज, आप घर बैठे फुल एंटरटेन होने वाले हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपने वीकेंड वॉच लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं.

धुरंधर 2
धुरंधर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 56 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने इस दौरान धुआंधार परफॉर्म किया है और छप्पर फाड़ कमाई की है. अब रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसे 15 मई, शक्रवार से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2
इंस्पेक्टर अविनाश का दूसरा सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था.सीरीज में रणदीप हुड्डा पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा की भूमिका में हैं, और यह सीरीज 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर बेस्ड है. इस सीजन में तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि अविनाश को फंसाए जाने के बाद अपना नाम साफ करने की कोशिश में गैंगवार से जूझना पड़ता है. इस क्राइम थ्रिलर में उर्वशी रौतेला और अमित सियाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये 15 मई, फ्राइडे से जियो हॉटस्ट्रार पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

कर्तव्य
क्राइम थ्रिलर 'कर्तव्य' में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी और परिवार की सुरक्षा के बीच फंसे हुएहैं. इसे रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है. इसमें रसिका दुगल और संजय मिश्रा ने भी अहम रोल प्ले कियाहै. यह थ्रिलर एक्शन और नैतिक संघर्ष का ब्लेंड है. इसे नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 15 मई से स्ट्रीम कर सकते हैं.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर 

एग्जाम
तमिल सोशल थ्रिलर 'एग्जाम' कंप्टीटिल एग्जाम्स और पेपर लीक स्कैम के काले सच को उजागर करती है. दुशारा विजयन और अदिति बालन स्टारर सात एपिसोड की ये सीरीज़ एक ऐसी युवती की कहानी है जो करप्शन को बेनकाब करने के लिए एक पावरफुल एग्जाम सिंडिकेट में घुसपैठ करती है. ये शो सस्पेंस और सोशल कमेंटरी का बेहतरीन मिश्रण है, जो छात्रों पर पड़ने वाले दबाव और सिस्टम में छिपे शोषण को दिखाती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 15 मई शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

द वंडरफूल्स
के-ड्रामा के फैंस 15 मई शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर 'द वंडरफूल्स' को एंजॉय कर सकते हैं. 1999 के वाई2 के  संकट के दौरान घटी इस एक्शन-कॉमेडी में आम लोगों की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें अचानक बेकाबू महाशक्तियां मिल जाती हैं. पार्क यून-बिन और चा यून-वू स्टारर ये सीरीज ह्यूमर, रोमांस और सुपरहीरो की उथल-पुथल का ब्लेंड है, जिसमें एक अनोखी टीम अपने शहर को मंडराते खतरों से बचाती है.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन
नेटफ्लिक्स 'मनी हीस्ट' की लीगेसी 'बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन' के साथ आगे बढ़ा रहा है. ये स्पेनिश क्राइम ड्रामा बर्लिन और उसके साथियों की कहानी पर बेस्ड है, जो सेविले में दा विंची की एक अनमोल पेंटिंग को लूटने की एक प्लानिंग कर रहे हैं. पेड्रो अलोंसो ने बर्लिन के अपने पॉपुलर किरदार में कमबैक किया हैं और एक और रिस्क भरे ऑपरेशन में चार्म, डेंजर और स्ट्रैटजी का तड़का लगाते हैं. रोमांस, विश्वासघात और सस्पेंस से भरपूर ये सीरीज़ फैंस को हीस्ट की दुनिया का एक और शानदार चैप्टर पेश करती है. ‘बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन’ को 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

'द क्रैश'
'द क्रैश' एक दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है. गैरेथ जॉनसन द्वारा निर्देशित यह क्राइम डॉक्यूमेंट्री 2023 के मैकेन्ज़ी शिरिला मामले पर बेस्ड है. इसमें एक घातक, तेज़ रफ़्तार कार दुर्घटना की जांच को दिखाया गया है जिसमें दो टीनएज की मौत हो गई थी, और यह भी कि क्या यह एक एक्सीडेंट थी या जानबूझकर की गई हत्या. इसे शुक्रवार,15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

 

Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

 

ये भी पढ़ें:-रणवीर सिंह बने बॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर', वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा पार करने वाले बने पहले स्टार, शाहरुख-प्रभास को पछाड़ा

 

Published at : 14 May 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Exam Friday OTT Release Dhurandhar 2 Kartavya Inspector Avinash 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये 7 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
'इंस्पेक्टर अविनाश' के कैरेक्टर को लेकर रणदीप हुड्डा ने किया रिएक्ट, बोले- जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो रोल समझ ही नहीं आया था
'इंस्पेक्टर अविनाश' के कैरेक्टर को लेकर रणदीप हुड्डा ने किया रिएक्ट, बोले- जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो रोल समझ ही नहीं आया था
ओटीटी
Avatar: Fire and Ash OTT Release: 'अवतार: फायर एंड ऐश' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे जेम्स कैमरून की ये फिल्म
'अवतार: फायर एंड ऐश' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे जेम्स कैमरून की ये फिल्म
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: हाथ से लिखा, फिर स्कैन करके कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा, ऐसे लीक हुआ NEET का पेपर, 5-5 लाख वसूले
EXCLUSIVE: हाथ से लिखा, फिर स्कैन करके कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा, ऐसे लीक हुआ NEET का पेपर, 5-5 लाख वसूले
मध्य प्रदेश
देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत की आशंका, सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े
देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत की आशंका, सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े
इंडिया
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
Home Tips
Turmeric Purity Test: हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget