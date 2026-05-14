इस फ्राइडे को ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम थ्रिलर्स से लेकर एक्शन ड्रामा और फैंटेसी एडवेंचर्स तक नए कंटेंट की भरमार मिलेगी. ऐसे में चाहे आपको दमदार इंडियन क्राइम ड्रामा पसंद हों या सिनेमैटिक स्टोरीटेलिंग जॉनर वाली इंटरनेशनल सीरीज, आप घर बैठे फुल एंटरटेन होने वाले हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपने वीकेंड वॉच लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं.

धुरंधर 2

धुरंधर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 56 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने इस दौरान धुआंधार परफॉर्म किया है और छप्पर फाड़ कमाई की है. अब रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसे 15 मई, शक्रवार से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2

इंस्पेक्टर अविनाश का दूसरा सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था.सीरीज में रणदीप हुड्डा पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा की भूमिका में हैं, और यह सीरीज 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर बेस्ड है. इस सीजन में तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि अविनाश को फंसाए जाने के बाद अपना नाम साफ करने की कोशिश में गैंगवार से जूझना पड़ता है. इस क्राइम थ्रिलर में उर्वशी रौतेला और अमित सियाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये 15 मई, फ्राइडे से जियो हॉटस्ट्रार पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी.





कर्तव्य

क्राइम थ्रिलर 'कर्तव्य' में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी और परिवार की सुरक्षा के बीच फंसे हुएहैं. इसे रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है. इसमें रसिका दुगल और संजय मिश्रा ने भी अहम रोल प्ले कियाहै. यह थ्रिलर एक्शन और नैतिक संघर्ष का ब्लेंड है. इसे नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 15 मई से स्ट्रीम कर सकते हैं.





एग्जाम

तमिल सोशल थ्रिलर 'एग्जाम' कंप्टीटिल एग्जाम्स और पेपर लीक स्कैम के काले सच को उजागर करती है. दुशारा विजयन और अदिति बालन स्टारर सात एपिसोड की ये सीरीज़ एक ऐसी युवती की कहानी है जो करप्शन को बेनकाब करने के लिए एक पावरफुल एग्जाम सिंडिकेट में घुसपैठ करती है. ये शो सस्पेंस और सोशल कमेंटरी का बेहतरीन मिश्रण है, जो छात्रों पर पड़ने वाले दबाव और सिस्टम में छिपे शोषण को दिखाती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 15 मई शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.





द वंडरफूल्स

के-ड्रामा के फैंस 15 मई शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर 'द वंडरफूल्स' को एंजॉय कर सकते हैं. 1999 के वाई2 के संकट के दौरान घटी इस एक्शन-कॉमेडी में आम लोगों की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें अचानक बेकाबू महाशक्तियां मिल जाती हैं. पार्क यून-बिन और चा यून-वू स्टारर ये सीरीज ह्यूमर, रोमांस और सुपरहीरो की उथल-पुथल का ब्लेंड है, जिसमें एक अनोखी टीम अपने शहर को मंडराते खतरों से बचाती है.





बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन

नेटफ्लिक्स 'मनी हीस्ट' की लीगेसी 'बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन' के साथ आगे बढ़ा रहा है. ये स्पेनिश क्राइम ड्रामा बर्लिन और उसके साथियों की कहानी पर बेस्ड है, जो सेविले में दा विंची की एक अनमोल पेंटिंग को लूटने की एक प्लानिंग कर रहे हैं. पेड्रो अलोंसो ने बर्लिन के अपने पॉपुलर किरदार में कमबैक किया हैं और एक और रिस्क भरे ऑपरेशन में चार्म, डेंजर और स्ट्रैटजी का तड़का लगाते हैं. रोमांस, विश्वासघात और सस्पेंस से भरपूर ये सीरीज़ फैंस को हीस्ट की दुनिया का एक और शानदार चैप्टर पेश करती है. ‘बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन’ को 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





'द क्रैश'

'द क्रैश' एक दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है. गैरेथ जॉनसन द्वारा निर्देशित यह क्राइम डॉक्यूमेंट्री 2023 के मैकेन्ज़ी शिरिला मामले पर बेस्ड है. इसमें एक घातक, तेज़ रफ़्तार कार दुर्घटना की जांच को दिखाया गया है जिसमें दो टीनएज की मौत हो गई थी, और यह भी कि क्या यह एक एक्सीडेंट थी या जानबूझकर की गई हत्या. इसे शुक्रवार,15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

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