Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
Gold Purchase Limit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने ना खरीदने की अपील के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एक आदमी कितना सोना खरीद सकता है? आइए जानते हैं.
- सोना खरीदने की कोई कानूनी अधिकतम सीमा नहीं है।
- 2 लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर प्रतिबंध है।
- 2 लाख से ज्यादा की खरीद पर पैन या आधार अनिवार्य।
- डिजिटल सोना और सॉवरेन बॉन्ड के नियम अलग।
Gold Purchase Limit: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की थी. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में सोना खरीदने की कोई तय सीमा है? दरअसल भारत में इस बात की कोई भी कानूनी सीमा तय नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार में कितना सोना खरीद सकता है. कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना सोना खरीद सकता है.
नकद खरीद पर रोक
सबसे कड़े नियम तब लागू होते हैं जब सोना नकद में खरीदा जाता है. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक ही दिन में 2 लाख या फिर उससे ज्यादा कर नकद लेन-देन प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ₹2,00,000 से ज्यादा का सोना खरीदना चाहता है तो उसे भुगतान बैंकिंग या फिर डिजिटल तरीकों करना होगा. इसमें यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर चेक शामिल है. ₹2,00,000 से कम की खरीद के लिए ग्राहक अभी भी नकद में भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें PAN या फिर Aadhaar का विवरण देना जरूरी नहीं है.
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बड़ी खरीद के लिए PAN या Aadhaar जरूरी
अगर खरीदे जा रहे सोने का मूल्य ₹2 लाख से ज्यादा है तो PAN या फिर Aadhaar जैसे केवाईसी दस्तावेज जमा करने जरूरी हो जाते हैं. चाहे भुगतान डिजिटल जरिए से किया गया हो या फिर बैंकिंग तरीके से. ये नियम काले धन के लेन-देन पर रोक लगाने और ज्यादा मूल्य वाली खरीद में पारदर्शिता को लाने के लिए लागू किए गए थे.
सोने की कुल खरीद पर कितनी सीमा?
हालांकि भुगतान के तरीकों पर कुछ प्रतिबंध है लेकिन भारतीय कानून किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकने वाले सोने की कुल मात्रा पर कोई ऊपरी सीमा नहीं लगाती है. कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर किलोग्राम में सोना खरीद सकता है. बस उसके पास इनकम का वैध सबूत हो और वह भविष्य में होने वाली किसी भी जांच के दौरान अपने धन के स्रोत के बारे में बता सके.
डिजिटल सोना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
डिजिटल सोने और सरकार द्वारा समर्थित सोने में निवेश की योजना को लेकर नियम थोड़े अलग है. भारत में डिजिटल सोना खरीदने पर फिलहाल कोई भी आधिकारिक कानूनी सीमा नहीं है. हालांकि कई सेवा प्रदाता सुरक्षा और नियम के पालन के उद्देश्य से लेन-देन की कुछ व्यावहारिक सीमाएं तय कर देते हैं. यह ₹2,00,000 प्रतिदिन के आसपास रहती है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए सरकार किसी भी एक निवेशक को एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 4 किलोग्राम सोने के बराबर के बॉन्ड खरीदने की इजाजत देती है.
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