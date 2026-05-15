उत्तर प्रदेश में आए तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश के कारण हुई बड़ी जनहानि पर दुनिया के कई देशों ने दुख जताया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (14 मई 2026) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर उत्तर प्रदेश में हुई मौतों पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं.

पुतिन ने मैसेज में कहा कि उत्तर प्रदेश में आए चक्रवात और भारी तबाही की खबर से उन्हें दुख हुआ है. उन्होंने मृतकों के परिवारों और प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति जताई. साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की. संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने भी इस हादसे पर भारत के साथ एकजुटता दिखाई है. अबू धाबी से जारी बयान में UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में भारत सरकार और भारतीय लोगों के साथ खड़ा है.

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उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और भारी बारिश

UAE ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश आई थी. इस दौरान कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और घरों को भी नुकसान पहुंचा. इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुई जानमाल की हानि और नुकसान का संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का निर्देश दिया. राहत आयुक्त कार्यालय ने गुरुवार (14 मई 2026) की शाम जारी एक बयान में कहा, '13 मई को खराब मौसम, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने के कारण 26 जिलों से 111 लोगों की मौत की खबरें मिलीं. राज्य में 72 लोग घायल हुए, 170 पशु हानि और 227 घरों को नुकसान हुआ.’

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