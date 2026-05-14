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Seekho App Scam: क्या है SEEKHO ऐप, जिसे 150 मिलियन लोगों ने किया डाउनलोड, इसमें लोगों के साथ कैसे हुई ऑनलाइन ठगी?
Seekho App Scam: Seekho App को लेकर ऑनलाइन ठगी और ऑटो-डिडक्शन की शिकायतें बढ़ीं. चलिए आपको बताते है कैसे फ्री ट्रायल और कमाई के वादों में फंस रहे हैं यूजर्स.
आज के समय में मोबाइल सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि लोग इसी से पढ़ाई कर रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं और साथ ही पैसे कमाने के तरीके भी खोज रहे हैं. ऐसे ही ऐप्स में एक नाम तेजी से वायरल हुआ है जिसका नाम Seekho है. इस ऐप को अब तक लग्भग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं. ऐप के विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि यहां लोग घर बैठे बिजनेस सीख सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं और यहां तक कि कमाई के नए तरीके भी जान सकते हैं. इसमें छोटे-छोटे वीडियो के जरिए आसान भाषा में चीजें समझाने के कारण यह ऐप खासकर युवाओं और छोटे शहरों के लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है.
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Published at : 14 May 2026 01:37 PM (IST)
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