जिस ऐप को लोग सीखने का जरिया समझ रहे थे, उसी को लेकर अब कई तरह की शिकायतें सामने आने लगी हैं. वो कहते है न एक सिक्के के दो पहलू, उसी तरह कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें “सिर्फ 1 रुपये में ट्रायल” का लालच दिया गया, लेकिन बाद में उनके अकाउंट से ऑटोमैटिक पैसे कटने लगे. यानी उनके साथ फ्रॉड होगया, साथ ही कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका सब्सक्रिप्शन चालू हो गया है. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया और गूगल प्ले स्टोर पर शिकायत लिखी कि ऐप ने बिना सही जानकारी दिए ऑटो-पे चालू कर दिया, जिससे हर महीने पैसे कटते रहे.