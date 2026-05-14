Snapchat की हो जाएगी छुट्टी? Instagram ने फोटो शेयरिंग के लिए लॉन्च की Instants ऐप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट को टक्कर देने के लिए Instants ऐप लॉन्च की।

यह ऐप सीधे कैमरे से फोटो खींचकर शेयर करती है।

इंस्टैंट्स की फोटो एडिट नहीं होतीं, स्क्रीनशॉट भी ब्लॉक रहेंगे।

ऐप में आर्काइव, फैमिली सेंटर और स्क्रीन टाइम लिमिट जैसे फीचर हैं।

Instagram Launches Instants App: Snapchat को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम ने Instants ऐप को लॉन्च कर दिया है. कुछ मार्केट्स में टेस्ट करने के बाद अब इसे ग्लोबली लॉन्च किया जा रहा है. स्नैपचैट की तरह ही इस पर फोटो देखते या गायब हो जाएगी और 24 घंटे के बाद उसे एक्सेस नहीं किया जाएगा. इसे इंस्टाग्राम के साथ-साथ स्टैंडअलोन ऐप के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है. यानी आप इंस्टाग्राम से भी Instants यूज कर सकते हैं और अलग से Instants ऐप डाउनलोड कर भी इसे एक्सेस कर पाएंगे.

कैसे काम करेगी Instants App?

जैसा हमने ऊपर बताया कि इसे इंस्टाग्राम के अलावा स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर यूज किया जा सकता है. यह ऐप डायरेक्टली कैमरा में ओपन होगी. यहां आप कोई भी फोटो लेकर इसे अपने क्लोज फ्रेंड्स या फॉलोवर्स के साथ शेयर कर सकेंगे. इसके साथ कुछ लिमिटेशन भी लगाई गई है. Instants पर ली गई फोटोज को एडिट नहीं किया जा सकता और न ही आप इस पर गैलरी से फोटो अपलोड कर सकते हैं. फोटो लेने के बाद यूजर के पास सिर्फ कैप्शन एड करने का ऑप्शन होगा. यह इंस्टाग्राम पर नजर आने वाली एडिटेड इमेज से पूरा अलग एक्सपीरियंस होगा और इसमें यूजर ऑथेंटिक इमेजेज शेयर कर पाएंगे.

स्क्रीनशॉट रहेंगे ब्लॉक

Instants ऐप से भेजी गई फोटोज सामने वाले यूजर्स के इनबॉक्स में दिखेंगी. उसके पास इमोजी, रिप्लाई करने और खुद की इंस्टैंट वापस भेजने का ऑप्शन होगा. इंस्टाग्राम का कहना है कि इस ऐप के जरिए भेजी गई फोटो का स्क्रीन शॉट नहीं लिया जा सकता. इसी तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी नहीं होगा. इसके अलावा इसमें भेजी गई फोटो को कैंसिल करने के लिए अनडू का ऑप्शन मिलेगा. इसे फोटो ओपन करने से पहले तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

स्नैपचैट को टक्कर देने की नई कोशिश

Instants App के जरिए इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट जैसी ऐप को टक्कर देने की कोशिश की है. Snapchat, BeReal और Locket Widget जैसी ऐप्स काफी पॉपुलर हुई हैं और ये सारी टेंपरेरी कंटेट की सुविधा देती है. अब इंस्टैंट के जरिए इंस्टाग्राम भी इस ट्रेंड में शामिल होना चाह रही है. हालांंकि, इसमें इंस्टाग्राम ने कुछ बदलाव किए हैं. जैसे शेयर किए गए Instants को एक साल तक प्राइवेट आर्काइव में रखा जा सकता है और बाद में इन्हें स्टोरी रिकैप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम ने इसमें फैमिली सेंटर कंट्रोल और शेयर्ड स्क्रीन टाइम लिमिट जैसे टीन सेफ्टी सिस्टम भी जोड़े हैं.

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