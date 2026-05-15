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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगूगल को हुई आपकी चिंता! सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से बचाने के लिए ला रही है यह फीचर

गूगल को हुई आपकी चिंता! सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से बचाने के लिए ला रही है यह फीचर

Android 17 Pause Point Feature: गूगल ने एंड्रॉयड 17 में एक नया फीचर जोड़ा है, जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत से राहत दिला सकता है. इसे सबसे पहले गूगल पिक्सल यूजर के लिए रोल आउट किया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 May 2026 06:58 AM (IST)
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  • फीचर डिसेबल करने के लिए फोन को रिस्टार्ट करना होगा।

Android 17 Pause Point Feature: ज्यादातर लोगों को आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की लत लग चुकी है. काम करते-करते अपने आप ही हाथ फोन की तरफ चला जाता है और अगले ही पल फोन पर रील्स या शॉर्ट्स चलने लगते हैं. फिर जब टाइम की तरफ देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब आधा-एक घंटा निकल गया. ज्यादातर लोगों का आजकल यही हाल है और इनमें से अधिकतर लोग इस लत को छोड़ना चाहते हैं. अब गूगल ने इस समस्या को हल करने के बारे में सोचा है. कंपनी Android 17 अपडेट में Pause Point नाम से एक नया फीचर देने वाली है, जो इस लत से छुटकारा दिला सकता है. 

क्या काम करेगा Pause Point फीचर?

Pause Point एक एंटी डूमस्क्रॉलिंग फीचर की तरह काम करेगा. इसे इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसी ऐप्स के कंप्लसिव यूज को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस फीचर में यूजर डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को मार्क कर सकेगा. यानी वह ऐसी ऐप्स की लिस्ट बना सकेगा, जिन पर उसे लगता है कि उसका ज्यादा टाइम बर्बाद होता है. फिर जैसे ही वह उन ऐप्स को ओपन करने की कोशिश करेगा, Pause Point फीचर उसे 10 सेकंड का पॉज लेने को कहेगा. इस दौरान स्क्रीन पर 'मैं यहां क्यों आया हूं?' जैसे सवाल दिखेंगे. इन 10 सेकंड के दौरान यूजर को एक बार फिर यह सोचने का टाइम मिल जाएगा कि क्या उसे वास्तव में ही ऐप ओपन करने की जरूरत है. यह एक तरह से जेंटल रिमाइंडर की तरह काम करेगा.

यूजर को दिखाए जाएंगे ये ऑप्शन

ऐप ओपन होने में आने वाले 10 सेकंड के पॉज के दौरान एंड्रॉयड सिस्टम यूजर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिमाइंडर, फेवरिट फोटो और प्रोडक्टिव ऐप्स के ऑप्शन भी दिखा सकता है. इसके अलावा वो ऐप यूज करने का टाइमर भी सेट कर सकते हैं. इस तरह यह फीचर किसी ऐप की एक्सेस को पूरी तरह ब्लॉक करने की बजाय ऑटोमैटिक बिहेवियर को रोकेगा और लोगों को स्क्रॉलिंग की लत से बचाने में मदद कर सकता है.

इस फीचर को बंद करना भी आसान नहीं

बाकी टाइमर ऐप को एक टैप के साथ डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन Pause Point को बंद करना काफी मुश्किल बनाया गया है. गूगल ने बताया कि इस फीचर को डिसेबल करने के लिए फोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा. ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि लोग आसानी से इस फीचर को बंद न कर पाएं. आने वाले दिनों में यह फीचर गूगल पिक्सल यूजर्स के लिए रोल आउट होगा. आगे चलकर इसे सभी एंड्रॉयड फोन के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Incognito Mode Vs VPN: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें ले सब कुछ

Published at : 15 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS Android 17
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