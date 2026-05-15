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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित

IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित

IPL Playoffs Qualification Scenarios 2026: मुंबई इंडियंस से हारने के बाद पंजाब किंग्स का टॉप-4 में रहना भी मुश्किल हो गया है. जानिए PBKS का प्लेऑफ में क्वालीफाई करने का समीकरण क्या बन रहा है.

By : शिवम | Updated at : 15 May 2026 06:57 AM (IST)
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पंजाब किंग्स लगातार 5 मैच हार गई है. गुरुवार को खेले गए IPL 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब को 6 विकेट से हराया. ये मुकाबला अंतिम पलों तक रोमांच से भरा था, कभी मुंबई तो कभी पंजाब हावी हो रही थी. इस हार के बाद PBKS का प्लेऑफ में क्वालीफाई करना मुश्किल हो गया है. जानिए श्रेयस अय्यर एंड टीम अब किस तरह प्लेऑफ में जा सकती है.

IPL 2026 के शुरूआती 7 मैचों में पंजाब किंग्स ने 6 में जीत दर्ज की थी और 1 मैच रद्द हुआ था. उस स्थिति में लगा था कि पंजाब प्लेऑफ में क्वालीफाई करेगी ही बल्कि टॉप-2 में भी रहेगी. लेकिन लगातार 5 मैच हारने के बाद तो टीम का क्वालीफाई करना भी मुश्किल हो गया है.

टॉप-4 में बनी हुई है पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स ने 12 में से 6 मैच जीते हैं, 5 में हार मिली है और कोलकाता के साथ एक मैच रद्द हुआ था. 13 अंक और +0.355 की नेट रन रेट के साथ PBKS अंक तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है. लेकिन टॉप-4 में बने रहना अब मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ें- CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित

अब गलती की नहीं गुंजाइश

पंजाब किंग्स के अब 2 मैच बचे हुए हैं. अगला मैच रविवार (17 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ है और आखिरी मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 24 मई को है. अब पंजाब को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने दोनों मैचों में जीते.

अच्छी स्थिति में CSK और RR

पंजाब किंग्स टीम अब अपने दोनों मैच जीतकर भी 17 अंकों तक पहुंच पाएगी, जबकि उनसे अच्छी स्थिति में तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आ गई है. CSK और RR ने 11-11 मैच खेले हैं, जिसमें 6-6 मैच जीते हैं. यानी दोनों टीमों के पास 18-18 अंकों तक पहुंचने का मौका है.

यह भी पढ़ें- लगातार 5वीं हार के बाद ये क्या बोल गए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर- 'मैं अंगुली नहीं उठाना चाहता लेकिन...'

क्वालीफाई करने से 1 जीत दूर ये टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस इस समय सबसे अच्छी स्थिति में है. दोनों ने 12-12 मैचों में 8-8 में जीत दर्ज कि है और 16-16 अंकों तक पहुंच गई है. अब एक जीत के साथ ये दोनों टीमें प्लेऑफ में अपना टिकट कंफर्म कर लेगी.

SRH भी पंजाब से आगे

पंजाब किंग्स की मुश्किलें इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 18 अंकों तक पहुंचने का मौका है, जबकि PBKS दोनों मैच जीतकर भी 17 ही अंकों तक पहुंच पाएगी. ऐसे में पंजाब को अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 May 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
PBKS PBKS Vs MI IPL Playoff Qualification Scenarios IPL 2026 PUNJAB KINGS IPL 2026 Playoffs
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