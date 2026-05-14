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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर

AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर

यह फीचर WhatsApp की Private Processing टेक्नोलॉजी पर बना है. जब आप Incognito Chat शुरू करते हैं तो आपकी बातचीत एक ऐसे सुरक्षित माहौल में प्रोसेस होती है, जिसे Meta खुद भी नहीं देख सकता.

By : वरुण भसीन | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 14 May 2026 12:57 PM (IST)
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आपने AI से कभी कोई ऐसी बात पूछी है जो आप किसी इंसान को नहीं बता सकते? शायद कोई बीमारी के बारे में, कर्ज की परेशानी के बारे में या ऑफिस में चल रही किसी मुश्किल के बारे में. अब तक डर यही रहता था कि यह सब कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन WhatsApp एक नया फीचर लाया है, जो इस डर को खत्म करने का दावा कर रहा है. 

Meta ने बुधवार (13 मई) को WhatsApp और Meta AI ऐप पर Incognito Chat फीचर लॉन्च किया. इसमें आप Meta AI से जो भी बात करेंगे, वह न Meta देख पाएगा, न कोई और. चैट खत्म होते ही सब कुछ गायब हो जाएगा.

कैसे काम करता है यह फीचर?

यह फीचर WhatsApp की Private Processing टेक्नोलॉजी पर बना है. जब आप Incognito Chat शुरू करते हैं तो आपकी बातचीत एक ऐसे सुरक्षित माहौल में प्रोसेस होती है, जिसे Meta खुद भी नहीं देख सकता. ऐप बंद करते ही या फोन लॉक होते ही सेशन खत्म हो जाता है और मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं. कुछ भी सेव नहीं होता.

क्यों बनाया गया है फीचर?

WhatsApp के प्रमुख Will Cathcart का कहना है कि लोग अब AI से जिंदगी के बड़े और निजी सवाल पूछने लगे हैं. हर बार यह जरूरी नहीं कि उन सवालों के पीछे की जानकारी कंपनियों तक भी पहुंचे. यही सोचकर यह फीचर बनाया गया है. 

यह भी पढ़ें: Instagram Account अचानक Ban हो गया? घबराने की जरूरत नहीं, ये तरीका मिनटों में कर देगा रिकवर

इस फॉर्मेट में ही करेगा काम

फिलहाल Incognito Chat सिर्फ टेक्स्ट में काम करेगा. आप कोई फोटो या डॉक्युमेंट शेयर नहीं कर पाएंगे. इसमें सेफ्टी फिल्टर भी लगे हैं, जो गलत या खतरनाक सवालों के जवाब देने से मना कर देंगे. Meta ने यह भी साफ किया है कि सामान्य Meta AI बातचीत को कंपनी अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन Incognito Chat इससे अलग है और इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

यह फीचर भी लाने की तैयारी में Meta

Meta अगले कुछ महीनों में Side Chat फीचर भी लाने वाला है. इसमें आप WhatsApp पर चल रही किसी भी बातचीत के बीच में Meta AI से चुपचाप मदद ले सकेंगे और बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा. यह फीचर अभी धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है और आने वाले महीनों में WhatsApp और Meta AI ऐप पर सभी यूजर्स को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें सब कुछ

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 14 May 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
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