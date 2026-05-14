Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रोम यूजर्स को बताए बिना AI मॉडल की 4GB फाइल डाउनलोड कर रहा है।

यह weights.bin फाइल जेमिनी नैनो AI मॉडल का हिस्सा है।

फाइल डिलीट करने के लिए Chrome में ऑन-डिवाइस AI फीचर बंद करें।

सेटिंग्स बंद करने के बाद फाइल को डिलीट करें, दोबारा डाउनलोड नहीं होगी।

Google Chrome AI File Download: कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि गूगल क्रोम यूजर्स को बताए बिना उनके डिवाइस पर 4GB की एआई मॉडल फाइल डाउनलोड कर रहा है. इस फाइल का नाम weights.bin है और यह गूगल के ऑन-डिवाइस जेमिनी नैनो एआई मॉडल से जुड़ी हुई है, जो स्कैम डिटेक्शन, ऑटोफिल सजेशन और हेल्प मी राइट जैसे फीचर को सपोर्ट करता है. यह फाइल 4GB की है, जो स्टोरेज की कमी से जूझ रहे यूजर्स के लिए काफी बड़ी है. अगर आप अपने डिवाइस पर इस फाइल को नहीं रखना चाहते तो इसे आसानी से डिलीट किया जा सकता है. आज हम आपको इसे डिलीट करने और दोबारा डाउनलोड होने से रोकने का तरीका बताने जा रहे हैं.

सबसे पहले जानें इस फाइल के अंदर क्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फाइल गूगल के जेमिनी नैनो ऑन-डिवाइस एआई सिस्टम का एक हिस्सा है. क्लाउड-बेस्ड सर्वर पर डिपेंड रहने की बजाय कुछ फीचर्स को रन करने के लिए गूगल यूजर के कंप्यूटर पर स्टोर एआई मॉडल को यूज करती है. यह फाइल क्रोम का ऐप्लिकेशन डेटा फोल्डर में स्टोर हो रही है और क्रोम का नया वर्जन अपडेट करने के बाद नजर आती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसे डाउनलोड करने से पहले क्रोम यूजर को कोई नोटिफिकेशन या अलर्ट नहीं देता है.

क्या आपके डिवाइस पर स्टोर है यह फाइल?

सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि यह फाइल आपके डिवाइस पर स्टोर है या नहीं. इसके लिए मैकबुक पर ऐप्लिकेशन सपोर्ट ओपन कर गूगल को ओपन करें. यहां से क्रोम सेक्शन को ओपन कर डिफॉल्ट पर जाएं. यहां “OptGuideOnDeviceModel” नाम से बने फोल्डर को ओपन करें. इसमें अगर आपको weights.bin नाम से फाइल दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपके डिवाइस पर यह डाउनलोड हो चुकी है. विंडोज लैपटॉप पर फाइल एक्सप्लोर ओपन कर उसमें “%LOCALAPPDATA%GoogleChromeUser Data” को पेस्ट कर दें. इसे एंटर करने के बाद आने वाली लिस्ट में “OptGuideOnDeviceModel” नाम के फोल्डर को ओपन करें. इसमें अगर weights.bin नाम से फाइल है तो यह मॉडल आपके डिवाइस पर स्टोर हो चुका है.

कैसे करें डिलीट?

अगर आप फोल्डर में ही इस फाइल को डिलीट कर देंगे तो क्रोम इसे फिर से डाउनलोड कर सकता है. इससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्रोम के ऑन-डिवाइस एआई फीचर डिसेबल करने पड़ेंगे. इसके लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सेटिंग में जाएं और सिस्टम में जाकर On-device AI को बंद कर दें. इसके बाद आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Incognito Mode Vs VPN: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें सब कुछ