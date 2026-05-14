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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीNetflix Privacy : आपकी एक-एक हरकत पर कैसे नजर रख रहा नेटफ्लिक्स, इससे कैसे बचाएं अपनी पर्सनल डिटेल्स?

Netflix Privacy : आपकी एक-एक हरकत पर कैसे नजर रख रहा नेटफ्लिक्स, इससे कैसे बचाएं अपनी पर्सनल डिटेल्स?

Netflix Privacy : हाल ही में टेक्सास, अमेरिका में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें नेटफ्लिक्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 May 2026 09:09 AM (IST)
Netflix Privacy : हाल ही में टेक्सास, अमेरिका में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें नेटफ्लिक्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है.

आज के डिजिटल युग में नेटफ्लिक्स (Netflix) सिर्फ मनोरंजन प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों और पसंद-नापसंद का बड़ा डेटा एकत्र करता है. लाखों लोग इसे हर दिन मूवी, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में टेक्सास, अमेरिका में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें नेटफ्लिक्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है. नेटफ्लिक्स का दावा है कि वह यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करता है, लेकिन विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म ऐसे डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल करता है जो यूजर्स को लंबे समय तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है. इसे डिजिटल दुनिया में Dark Pattern कहते हैं. यह ऐसे छिपे हुए तरीके हैं जिनसे यूजर्स अनजाने में ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स आपकी एक-एक हरकत पर कैसे नजर रख रहा है और इससे अपनी पर्सनल डिटेल्स कैसे बचाएं.

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नेटफ्लिक्स यह जानता है कि आप क्या देखते हैं, कब देखते हैं और कितनी देर तक देखते हैं. आप कौन-सी मूवी या वेब सीरीज शुरू करते हैं, उसे बीच में छोड़ते हैं या दोहराते हैं. आपने कौन-सा सीन बार-बार रोका या पीछे किया. किस समय और किस डिवाइस (टीवी, मोबाइल, लैपटॉप) पर देख रहे हैं. इन जानकारियों से नेटफ्लिक्स आपकी पसंद का डिजिटल प्रोफाइल बनाता है और अगली बार कौन-सा कंटेंट दिखाना है, यह तय करता है.
नेटफ्लिक्स यह जानता है कि आप क्या देखते हैं, कब देखते हैं और कितनी देर तक देखते हैं. आप कौन-सी मूवी या वेब सीरीज शुरू करते हैं, उसे बीच में छोड़ते हैं या दोहराते हैं. आपने कौन-सा सीन बार-बार रोका या पीछे किया. किस समय और किस डिवाइस (टीवी, मोबाइल, लैपटॉप) पर देख रहे हैं. इन जानकारियों से नेटफ्लिक्स आपकी पसंद का डिजिटल प्रोफाइल बनाता है और अगली बार कौन-सा कंटेंट दिखाना है, यह तय करता है.
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आपने कभी देखा होगा कि नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन हर व्यक्ति के लिए अलग दिखता है. यह इसलिए होता है क्योंकि नेटफ्लिक्स यह रिकॉर्ड करता है कि आप किस थंबनेल पर रुकते हैं. आप कैसे सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और कौन-सा कंटेंट क्लिक करते हैं. इस जानकारी से प्लेटफॉर्म यह समझता है कि आपको कौन-सा कंटेंट पसंद आएगा और आपको लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखे.
आपने कभी देखा होगा कि नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन हर व्यक्ति के लिए अलग दिखता है. यह इसलिए होता है क्योंकि नेटफ्लिक्स यह रिकॉर्ड करता है कि आप किस थंबनेल पर रुकते हैं. आप कैसे सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और कौन-सा कंटेंट क्लिक करते हैं. इस जानकारी से प्लेटफॉर्म यह समझता है कि आपको कौन-सा कंटेंट पसंद आएगा और आपको लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखे.
Published at : 14 May 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Netflix Netflix Tracking Netflix Data Netflix Privacy

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