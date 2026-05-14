नेटफ्लिक्स यह जानता है कि आप क्या देखते हैं, कब देखते हैं और कितनी देर तक देखते हैं. आप कौन-सी मूवी या वेब सीरीज शुरू करते हैं, उसे बीच में छोड़ते हैं या दोहराते हैं. आपने कौन-सा सीन बार-बार रोका या पीछे किया. किस समय और किस डिवाइस (टीवी, मोबाइल, लैपटॉप) पर देख रहे हैं. इन जानकारियों से नेटफ्लिक्स आपकी पसंद का डिजिटल प्रोफाइल बनाता है और अगली बार कौन-सा कंटेंट दिखाना है, यह तय करता है.