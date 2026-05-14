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Netflix Privacy : आपकी एक-एक हरकत पर कैसे नजर रख रहा नेटफ्लिक्स, इससे कैसे बचाएं अपनी पर्सनल डिटेल्स?
Netflix Privacy : हाल ही में टेक्सास, अमेरिका में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें नेटफ्लिक्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है.
आज के डिजिटल युग में नेटफ्लिक्स (Netflix) सिर्फ मनोरंजन प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों और पसंद-नापसंद का बड़ा डेटा एकत्र करता है. लाखों लोग इसे हर दिन मूवी, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में टेक्सास, अमेरिका में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें नेटफ्लिक्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है. नेटफ्लिक्स का दावा है कि वह यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करता है, लेकिन विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म ऐसे डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल करता है जो यूजर्स को लंबे समय तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है. इसे डिजिटल दुनिया में Dark Pattern कहते हैं. यह ऐसे छिपे हुए तरीके हैं जिनसे यूजर्स अनजाने में ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स आपकी एक-एक हरकत पर कैसे नजर रख रहा है और इससे अपनी पर्सनल डिटेल्स कैसे बचाएं.
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Published at : 14 May 2026 09:09 AM (IST)
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