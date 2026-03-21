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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp को सरकार का सख्त आदेश, अब सीधा ब्लॉक होगी डिवाइस ID, ये 5 फीचर्स बचाएंगे आपका पैसा

WhatsApp को सरकार का सख्त आदेश, अब सीधा ब्लॉक होगी डिवाइस ID, ये 5 फीचर्स बचाएंगे आपका पैसा

Whatsapp: डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 12:34 PM (IST)
Whatsapp: डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है.

डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है. इसी कड़ी में सरकार ने WhatsApp को निर्देश दिया है कि ऐसे डिवाइस की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जाए जिनका इस्तेमाल साइबर ठग लोगों को निशाना बनाने में कर रहे हैं. इस कदम का मकसद साफ है स्कैमर्स बार-बार नए अकाउंट बनाकर लोगों को ठग न सकें.

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आजकल डिजिटल अरेस्ट नाम का फ्रॉड तेजी से फैल रहा है जिसमें ठग खुद को पुलिस या जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं. वे झूठा आरोप लगाकर कहते हैं कि आप किसी गंभीर अपराध में फंस गए हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करें. डर और घबराहट में कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं.
आजकल डिजिटल अरेस्ट नाम का फ्रॉड तेजी से फैल रहा है जिसमें ठग खुद को पुलिस या जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं. वे झूठा आरोप लगाकर कहते हैं कि आप किसी गंभीर अपराध में फंस गए हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करें. डर और घबराहट में कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं.
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में ऐसे मामलों की संख्या लाखों में पहुंच गई और ठगी की रकम भी हजारों करोड़ तक जा पहुंची. बढ़ते खतरे को देखते हुए एक उच्च स्तरीय कमिटी ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में WhatsApp की तरफ से भी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी. सरकार ने साफ कहा कि अब और मजबूत सिस्टम तैयार करने की जरूरत है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में ऐसे मामलों की संख्या लाखों में पहुंच गई और ठगी की रकम भी हजारों करोड़ तक जा पहुंची. बढ़ते खतरे को देखते हुए एक उच्च स्तरीय कमिटी ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में WhatsApp की तरफ से भी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी. सरकार ने साफ कहा कि अब और मजबूत सिस्टम तैयार करने की जरूरत है.
Published at : 21 Mar 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Digital Fraud WhatsApp TECH NEWS HINDI

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