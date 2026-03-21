WhatsApp को सरकार का सख्त आदेश, अब सीधा ब्लॉक होगी डिवाइस ID, ये 5 फीचर्स बचाएंगे आपका पैसा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में ऐसे मामलों की संख्या लाखों में पहुंच गई और ठगी की रकम भी हजारों करोड़ तक जा पहुंची. बढ़ते खतरे को देखते हुए एक उच्च स्तरीय कमिटी ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में WhatsApp की तरफ से भी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी. सरकार ने साफ कहा कि अब और मजबूत सिस्टम तैयार करने की जरूरत है.