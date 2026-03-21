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WhatsApp को सरकार का सख्त आदेश, अब सीधा ब्लॉक होगी डिवाइस ID, ये 5 फीचर्स बचाएंगे आपका पैसा
Whatsapp: डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है.
डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है. इसी कड़ी में सरकार ने WhatsApp को निर्देश दिया है कि ऐसे डिवाइस की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जाए जिनका इस्तेमाल साइबर ठग लोगों को निशाना बनाने में कर रहे हैं. इस कदम का मकसद साफ है स्कैमर्स बार-बार नए अकाउंट बनाकर लोगों को ठग न सकें.
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Published at : 21 Mar 2026 12:34 PM (IST)
Tags :Digital Fraud WhatsApp TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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