अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद कर रहे शब्बीर अहमद की मौत, पहाड़ी से गिरा था पत्थर

अमरनाथ यात्रा के दौरान रविवार (12 जुलाई) को दो अलग-अलग दुखद घटनाएं सामने आईं. पहली घटना पहलगाम रूट पर चंदनवाड़ी के पास हुई, जहां यात्रियों की मदद कर रहे एक मजदूर की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौत हो गई. वहीं दूसरी घटना श्रीनगर के पंथा चौक स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में हुई, जहां एक बस के अंदर एक यात्री मृत मिला. दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

यात्रा अधिकारियों के मुताबिक, मृतक मजदूर की पहचान 24 वर्षीय शब्बीर अहमद शाह के रूप में हुई है. वह अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके के चीरवाड़ गांव का रहने वाला था. बताया गया कि शब्बीर चंदनवाड़ी में अमरनाथ यात्रियों की मदद कर रहा था. इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिरा, जो सीधे उसे आकर लगा. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

घायल शब्बीर को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पहलगाम अस्पताल भेजा और फिर उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ट्रांजिट कैंप में बस के अंदर मिला यात्री का शव

दूसरी घटना श्रीनगर के पंथा चौक स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में हुई. यहां एक बस के अंदर एक यात्री मृत अवस्था में मिला. मृतक की पहचान पंजाब के जोचावल, बजरा बस्ती, गौशाला पुरा निवासी 56 वर्षीय जोगा सिंह के रूप में हुई है. वह करम सिंह के बेटे थे और अमरनाथ यात्रा पर आए थे.

घटना की सूचना मिलते ही पंथा चौक पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है.

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फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यात्री की मौत किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ सकेगी.