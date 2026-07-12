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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग19 साल के लड़के ने माता-पिता को छोड़ बचपन के दोस्त के नाम कर दी 28 करोड़ की संपत्ति, यूजर्स हैरान

19 साल के लड़के ने माता-पिता को छोड़ बचपन के दोस्त के नाम कर दी 28 करोड़ की संपत्ति, यूजर्स हैरान

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई के रहने वाले इस लड़के का सरनेम 'ली' है. ली के माता-पिता का बहुत पहले तलाक हो गया था और दोनों ने दूसरी शादियां कर ली थीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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अक्सर हम सुनते हैं कि माता-पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों के नाम कर जाते हैं. लेकिन चीन से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक 19 साल के कॉलेज छात्र ने एक कानूनी वसीयत बनवाई है, जिसमें उसने अपनी पूरी संपत्ति अपने माता-पिता के बजाय अपने बचपन के दोस्त के नाम कर दी है. इस लड़के की कुल संपत्ति करीब 20 मिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 28 करोड़ रुपये है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.

माता-पिता से दूरी और दोस्त पर अटूट भरोसा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई के रहने वाले इस लड़के का सरनेम 'ली' है. ली के माता-पिता का बहुत पहले तलाक हो गया था और दोनों ने दूसरी शादियां कर ली थीं. तलाक के बाद माता-पिता ने ली को एक फ्लैट और ढेर सारे पैसे तो दे दिए, लेकिन वे उसे अपना समय नहीं दे पाए, जिससे ली अपने माता-पिता से काफी दूर हो गया. ली को एडवेंचर और खतरनाक खेल खेलने का बहुत शौक है. उसे पता है कि इन खेलों में जान का खतरा रहता है, इसलिए उसने सोचा कि अगर उसे कुछ हो जाए, तो उसकी संपत्ति उस इंसान को मिलनी चाहिए जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है और वह है उसका बचपन का दोस्त.

क्या कहता है कानून और क्यों लिया यह फैसला?

ली का कहना है कि वह नहीं चाहता कि उसकी मौत के बाद यह करोड़ों की संपत्ति उसके सौतेले माता या पिता को मिले, जिन्हें वह अजनबी मानता है. चीन के कानून के मुताबिक, अगर कोई बिना वसीयत के मर जाता है, तो संपत्ति पर पहला हक माता-पिता या पत्नी का होता है. लेकिन कानून यह भी इजाजत देता है कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी बाहरी इंसान को अपनी वसीयत सौंप सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, ली की मौत के बाद उसके दोस्त को 60 दिनों के अंदर इस संपत्ति को कानूनी रूप से स्वीकार करना होगा, नहीं तो यह रद्द हो जाएगी. चीन में आजकल युवाओं के बीच वसीयत बनाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस-जनता दो गुटों में बंटी

इस अनोखे फैसले के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोग लड़के के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भले ही वह माता-पिता से दूर रहा, लेकिन उन्होंने ही उसे 28 करोड़ रुपये दिए थे. ऐसे में संपत्ति पर पहला हक माता-पिता का ही होना चाहिए था." दूसरे यूजर ने लिखा, "वह अभी बहुत छोटा है, शायद आगे चलकर वह अपना फैसला बदल ले." वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "काश! मेरे पास भी ऐसा कोई अमीर दोस्त होता जो अपनी जायदाद मेरे नाम कर देता."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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