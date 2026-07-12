आज बैजबॉल युग का अंत हो गया. क्रिकेट में बैजबॉल शब्द चार साल पहले आया था, जब बेन स्टोक्स के इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान बनने के बाद कीवी दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया था. हालांकि, रविवार को मैकुलम ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया. इससे कुछ दिन पहले बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. मैकुलम के इस्तीफे के साथ ही बैजबॉल युग भी समाप्त हो गया.

मैकुलम ने जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच पद को संभाला तो कुछ बोल्ड स्टेटमेंट भी दिए थे. इसके बाद उन्होंने टीम में कुछ जरूरी बदलाव किए, और खिलाड़ियों के खेलने का रवैया भी बदला. दरअसल, मैकुलम के आने के बाद इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक रुख अपनाया, जिसे बैजबॉल का नाम दिया गया.

ब्रेंडन मैकुलम का टेस्ट कोच के रूप में कार्यकाल 2022 में शुरू हुआ था. उनके आने के बाद इंग्लैंड ने आक्रामक और निडर क्रिकेट की नई शैली अपनाई, जिसे बैजबॉल नाम दिया गया. इस रणनीति ने शुरुआत में शानदार रिजल्ट दिए. बैजबॉल के तहत इंग्लैंड ने कई यादगार जीत हासिल कीं. इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों ने जोखिम लेने वाली शैली अपनाई और टेस्ट क्रिकेट को तेज गति से खेलने की कोशिश की.

कई टेस्ट मैचों में इंग्लैंड ने एक दिन में ही करीब 400 रन बनाए. कुछ एक बार तो इंग्लैंड ने एक दिन में 400 से भी ज्यादा रन बनाए. बेन डकेट और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाजों को मैकुलम ही टेस्ट टीम में लेकर आए. हालांकि, पिछले कुछ समय में इंग्लिश टीम के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली.

इंग्लैंड ने अपने पिछले 9 टेस्ट मुकाबलों में से 7 मैच हारे. इसमें ऑस्ट्रेलिया में खेली गई एशेज सीरीज में 4-1 की हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-1 से मिली हार शामिल है. न्यूजीलैंड के खिलाफ यह हार इंग्लैंड की 14 सालों में तीन या उससे अधिक टेस्ट मैचों की पहली घरेलू सीरीज हार थी.

ब्रेंडन मैकुलम के हेड कोच रहते हुए इंग्लैंड ने कुल 49 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान इंग्लिश टीम को 27 टेस्ट मैचों में जीत मिली, जबकि 20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे.

बता दें कि ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड की टी20 और वनडे टीम के हेड कोच बने रहेंगे. उन्होंने सिर्फ टेस्ट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है. ईसीबी ने पुष्टि की है कि नए टेस्ट हेड कोच की तलाश तुरंत शुरू की जाएगी. वहीं मैकुलम का वाइट बॉल फॉर्मेट में हेड कोच का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे विश्व कप तक का है.

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