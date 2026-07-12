IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'बैजबॉल' युग का अंत, स्टोक्स के बाद ब्रेंडन मैकुलम भी इंग्लैंड टेस्ट टीम से हटे; जानें कैसा रहा रिजल्ट

'बैजबॉल' युग का अंत, स्टोक्स के बाद ब्रेंडन मैकुलम भी इंग्लैंड टेस्ट टीम से हटे; जानें कैसा रहा रिजल्ट

चार साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया शब्द आया था बैजबॉल. आज यानी रविवार, 12 जुलाई को बैजबॉल युग का अंत हो गया. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद ब्रेंडन मैकुलम को कोच पद से हटा दिया गया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Jul 2026 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

आज बैजबॉल युग का अंत हो गया. क्रिकेट में बैजबॉल शब्द चार साल पहले आया था, जब बेन स्टोक्स के इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान बनने के बाद कीवी दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया था. हालांकि, रविवार को मैकुलम ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया. इससे कुछ दिन पहले बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. मैकुलम के इस्तीफे के साथ ही बैजबॉल युग भी समाप्त हो गया. 

मैकुलम ने जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच पद को संभाला तो कुछ बोल्ड स्टेटमेंट भी दिए थे. इसके बाद उन्होंने टीम में कुछ जरूरी बदलाव किए, और खिलाड़ियों के खेलने का रवैया भी बदला. दरअसल, मैकुलम के आने के बाद इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक रुख अपनाया, जिसे बैजबॉल का नाम दिया गया.  

ब्रेंडन मैकुलम का टेस्ट कोच के रूप में कार्यकाल 2022 में शुरू हुआ था. उनके आने के बाद इंग्लैंड ने आक्रामक और निडर क्रिकेट की नई शैली अपनाई, जिसे बैजबॉल नाम दिया गया. इस रणनीति ने शुरुआत में शानदार रिजल्ट दिए. बैजबॉल के तहत इंग्लैंड ने कई यादगार जीत हासिल कीं. इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों ने जोखिम लेने वाली शैली अपनाई और टेस्ट क्रिकेट को तेज गति से खेलने की कोशिश की. 

कई टेस्ट मैचों में इंग्लैंड ने एक दिन में ही करीब 400 रन बनाए. कुछ एक बार तो इंग्लैंड ने एक दिन में 400 से भी ज्यादा रन बनाए. बेन डकेट और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाजों को मैकुलम ही टेस्ट टीम में लेकर आए. हालांकि, पिछले कुछ समय में इंग्लिश टीम के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली. 

इंग्लैंड ने अपने पिछले 9 टेस्ट मुकाबलों में से 7 मैच हारे. इसमें ऑस्ट्रेलिया में खेली गई एशेज सीरीज में 4-1 की हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-1 से मिली हार शामिल है. न्यूजीलैंड के खिलाफ यह हार इंग्लैंड की 14 सालों में तीन या उससे अधिक टेस्ट मैचों की पहली घरेलू सीरीज हार थी. 

ब्रेंडन मैकुलम के हेड कोच रहते हुए इंग्लैंड ने कुल 49 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान इंग्लिश टीम को 27 टेस्ट मैचों में जीत मिली, जबकि 20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे. 

बता दें कि ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड की टी20 और वनडे टीम के हेड कोच बने रहेंगे. उन्होंने सिर्फ टेस्ट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है. ईसीबी ने पुष्टि की है कि नए टेस्ट हेड कोच की तलाश तुरंत शुरू की जाएगी. वहीं मैकुलम का वाइट बॉल फॉर्मेट में हेड कोच का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे विश्व कप तक का है.

यह भी पढ़ें-

लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की यास्तिका भाटिया ने शतक जड़ रचा इतिहास, तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Cricket Team Brendon McCullum ECB Bazball England
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'बैजबॉल' युग का अंत, स्टोक्स के बाद ब्रेंडन मैकुलम भी इंग्लैंड टेस्ट टीम से हटे; जानें कैसा रहा रिजल्ट
'बैजबॉल' का अंत, स्टोक्स के बाद ब्रेंडन मैकुलम भी इंग्लैंड टेस्ट टीम से हटे; जानें कैसा रहा रिजल्ट
क्रिकेट
ICC की सालाना मीटिंग से आए 4 बड़े अपडेट, क्या वनडे मैच अब होंगे 40 ओवर के? क्या-क्या फैसले लिए गए
ICC की सालाना मीटिंग से आए 4 बड़े अपडेट, क्या वनडे मैच अब होंगे 40 ओवर के?
क्रिकेट
भारत से टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम पर गिरी गाज, बाहर का दिखाया गया रास्ता
भारत से टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम पर गिरी गाज, बाहर का दिखाया गया रास्ता
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की यास्तिका भाटिया ने शतक जड़ रचा इतिहास, तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की यास्तिका भाटिया ने शतक जड़ रचा इतिहास, तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Ram Kapoor ने पहली बार बताया बचपन का दर्द, सुनकर खामोश हुआ Lock Upp 2
Bollywood News: दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' विवाद के बाद OTT पर सेंसरशिप की चर्चा तेज (12-07-2026)
Udne Ki Aasha: 😔Sachin टूट गया, अपने होने वाले बच्चे की मौत की खबर सुन सारे सपने हुए चकनाचूर। #sbs
Salman Khan से जुड़ी Kala Hiran के प्रोड्यूसर को मिली धमकी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; गड़बड़ियों पर RSS ने जताई चिंता, कहा - 'भविष्य में कोई...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; गड़बड़ियों पर RSS ने जताई चिंता, कहा - 'भविष्य में कोई...'
दिल्ली NCR
भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचा भाई, जंतर-मंतर पर दिया धरना, कहा- 'जब तक सरकार...'
भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचा भाई, जंतर-मंतर पर दिया धरना
टेलीविजन
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की यास्तिका भाटिया ने शतक जड़ रचा इतिहास, तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की यास्तिका भाटिया ने शतक जड़ रचा इतिहास, तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
इंडिया
इंडिया गठबंधन में दरार! तमिलनाडु में DMK नहीं अपनाएगी केरल-बंगाल मॉडल! स्टालिन ने कांग्रेस को दिया झटका
इंडिया गठबंधन में दरार! तमिलनाडु में DMK नहीं अपनाएगी केरल-बंगाल मॉडल! स्टालिन ने कांग्रेस को दिया झटका
ट्रेंडिंग
19 साल के लड़के ने माता-पिता को छोड़ बचपन के दोस्त के नाम कर दी 28 करोड़ की संपत्ति, यूजर्स हैरान
19 साल के लड़के ने माता-पिता को छोड़ बचपन के दोस्त के नाम कर दी 28 करोड़ की संपत्ति, यूजर्स हैरान
शिक्षा
Delhi University PG Admission 2026: DU ने बदला पीजी एडमिशन का शेड्यूल, अब 15 जुलाई तक करनी होगी फीस जमा
DU ने बदला पीजी एडमिशन का शेड्यूल, अब 15 जुलाई तक करनी होगी फीस जमा
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget