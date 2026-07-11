INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्पैम कॉल्स पर बड़ा बवाल! Truecaller और TRAI आमने-सामने, जानिए यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

स्पैम कॉल्स पर बड़ा बवाल! Truecaller और TRAI आमने-सामने, जानिए यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

TRAI-Truecaller: TRAI चाहता है कि Truecaller, Hiya और Whoscall जैसे कॉलर आईडी ऐप्स 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को स्पैम बताना बंद करें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 11 Jul 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चेतावनी रुकने पर धोखाधड़ी बढ़ने की आशंका है।

TRAI-Truecaller: देश में स्पैम कॉल्स तेजी से बढ़ रहा था जिसको लेकर ट्राई नए-नए तरीके अपना रहा था. अब इसी बीच स्पैल कॉल्स पर लगाम लगाने को लेकर ट्राई और ट्रूकॉलर आमने-सामने आ चुके हैं. जी हां, दरअसल, ट्रूकॉलर कई सारी कॉल्स को फर्जी बताने लगाने था जिसमें बैंकिंग कॉल्स भी शामिल थीं. इसके अलावा इन दोनों के आमने-सामने का एक और कारण है जो है कि क्या कॉलर आईडी ऐप्स 140 और 1600 सीरीज से आने वाली कॉल्स को स्पैम बताकर यूजर्स को चेतावनी दे सकते हैं या नहीं. आइए जानते हैं कि यूजर्स पर इसका क्या असर होगा.

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, TRAI चाहता है कि Truecaller, Hiya और Whoscall जैसे कॉलर आईडी ऐप्स 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को स्पैम बताना बंद करें. दरअसल, ट्राई का मानना है कि इन नंबरों से आने वाली कॉल्स केवल रजिस्टर्ड कंपनियां, बैंक और दूसरी संस्थाएं मार्केटिंग या सर्विस के लिए इस्तेमाल करती हैं. इसीलिए इन्हें स्पैम कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए.

वहीं, दूसरी ओर, Truecaller का कहना है कि अगर ज्यादातर यूजर्स किसी नंबर को लेकर बार-बार शिकायत कर रहे हैं या फिर उन नंबर को ब्लॉक कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें यूजर्स को जानकारी देने का पूरा हक है.

क्या हैं TRAI के नियम

जानकारी के अनुसार, TRAI ने 2024 में एक नया सिस्टम लागू किया था जिसके तहत अलग-अलग तरह की बिजनेस कॉल्स के लिए स्पेशल नंबर सीरीज तय की गई. 140 सीरीज का इस्तेमाल प्रमोशनल या टेलीमार्केटिंग कॉल्स के लिए किया जाता है. वहीं, 1600 सीरीज बैंकिंग, ओटीपी, ट्रांजैक्शन और दूसरी सर्विस कॉल्स के लिए तय की गई थीं.

अब इसके बाद TRAI ने कंपनियों को नॉर्मल 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों की जगह पर इन्हीं विशेष नंबरों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है जिससे यूजर आसानी से पहचान सकें कि कॉल किसी रजिस्टर्ड संस्था से आई है.

TRAI के प्रस्ताव पर ट्रूकॉलर ने क्या कहा

आपको बता दें कि Truecaller के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने TRAI के प्रस्ताव की आलोचना की है. उनका कहना है कि कंपनी हर दिन करोड़ों भारतीयों को स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल्स से बचाने में मदद करती है. ऐसे में अगर ऐप्स को यूजर्स को चेतावनी देने से रोका जाएगा तो इसका सीधा असर यूजर्स पर पड़ेगा और इस सिस्टम का ठग भी फायदा उठा सकते हैं जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं.

यूजर्स पर क्या होगा असर

आपको बता दें कि इस विवाद का सीधा असर करोड़ों भारतीय मोबाइल यूजर्स पर देखने को मिल सकता है. अगर कॉलर आईडी ऐप्स को चेतावनी दिखाने की परमिशन नहीं मिली तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कॉल्स किसी रजिस्टर्ड कंपनी की हैं या फिर किसी ठग की है. हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है.

यह भी पढ़ें:

अब अच्छी फोटो के लिए बड़े कैमरे की जरूरत नहीं, यह नई टेक्नोलॉजी बदल देगी पूरा गेम

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
TRAI Truecaller Spam Calls Caller ID TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
स्पैम कॉल्स पर बड़ा बवाल! Truecaller और TRAI आमने-सामने, जानिए यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?
स्पैम कॉल्स पर बड़ा बवाल! Truecaller और TRAI आमने-सामने, जानिए यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?
टेक्नोलॉजी
Instagram पर मचा बवाल, Meta ने चुपचाप हटा दिया AI इमेज फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला
Instagram पर मचा बवाल, Meta ने चुपचाप हटा दिया AI इमेज फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
5G Network Check Tips : आपके फोन में 5G चलता है या नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें चेक
आपके फोन में 5G चलता है या नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें चेक
टेक्नोलॉजी
AC चलाने का 3 मिनट वाला नियम क्या है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही मतलब
AC चलाने का 3 मिनट वाला नियम क्या है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही मतलब
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश
'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
क्रिकेट
1605 दिन की बादशाहत खतरे में, अगर आज हारी टीम इंडिया तो छिन जाएगा नंबर-1 का ताज
1605 दिन की बादशाहत खतरे में, अगर आज हारी टीम इंडिया तो छिन जाएगा नंबर-1 का ताज
इंडिया
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
ट्रेंडिंग
बाढ़ के पानी में तैरती मौत, पानी के साथ बस्ती में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बाढ़ के पानी में तैरती मौत, पानी के साथ बस्ती में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget