Bluetooth को भूल जाइए! फिर ट्रेंड में आ रहे Wired Earphones, आखिर क्यों दोबारा इनके दीवाने हो रहे हैं लोग?
Wired Earphones: एक समय ऐसा था जब टेक दुनिया में सिर्फ वायरलेस गैजेट्स की चर्चा होती थी.
एक समय ऐसा था जब टेक दुनिया में सिर्फ वायरलेस गैजेट्स की चर्चा होती थी. जब Apple ने iPhone 7 से 3.5mm हेडफोन जैक हटाकर AirPods पेश किए तब लगा कि अब तार वाले इयरफोन्स इतिहास बन जाएंगे. ज्यादातर कंपनियों ने भी इसी राह को अपनाया. लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है. पुराने अंदाज़ वाले वायर्ड इयरफोन्स फिर से लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं.
22 Feb 2026 10:27 AM (IST)
