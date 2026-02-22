हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bluetooth को भूल जाइए! फिर ट्रेंड में आ रहे Wired Earphones, आखिर क्यों दोबारा इनके दीवाने हो रहे हैं लोग?

Wired Earphones: एक समय ऐसा था जब टेक दुनिया में सिर्फ वायरलेस गैजेट्स की चर्चा होती थी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 10:27 AM (IST)
एक समय ऐसा था जब टेक दुनिया में सिर्फ वायरलेस गैजेट्स की चर्चा होती थी. जब Apple ने iPhone 7 से 3.5mm हेडफोन जैक हटाकर AirPods पेश किए तब लगा कि अब तार वाले इयरफोन्स इतिहास बन जाएंगे. ज्यादातर कंपनियों ने भी इसी राह को अपनाया. लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है. पुराने अंदाज़ वाले वायर्ड इयरफोन्स फिर से लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं.

आज के दौर में हर व्यक्ति कई डिवाइस इस्तेमाल करता है स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और न जाने क्या-क्या. इन सबको चार्ज करने की झंझट पहले ही काफी है. ऐसे में वायरलेस ईयरबड्स की छोटी बैटरी और बार-बार चार्जिंग की जरूरत कई लोगों को परेशान करती है. बैटरी कम होने की चिंता अलग. इसके मुकाबले तार वाले इयरफोन्स में बस प्लग लगाइए और बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक संगीत का आनंद लीजिए. न बैटरी प्रतिशत देखने की चिंता न चार्जिंग केस संभालने की झिकझिक.
साउंड क्वालिटी भी एक बड़ा कारण है. ब्लूटूथ कनेक्शन कितना भी आधुनिक क्यों न हो, ऑडियो ट्रांसमिशन के दौरान कुछ न कुछ कंप्रेशन होता ही है. वहीं वायर्ड इयरफोन्स सीधे सिग्नल पहुंचाते हैं जिससे आवाज ज्यादा साफ और डिटेल्ड सुनाई देती है. जो लोग हाई-क्वालिटी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं वे आज भी तार वाले विकल्प को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं.
22 Feb 2026 10:27 AM (IST)
