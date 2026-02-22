Bluetooth को भूल जाइए! फिर ट्रेंड में आ रहे Wired Earphones, आखिर क्यों दोबारा इनके दीवाने हो रहे हैं लोग?

आज के दौर में हर व्यक्ति कई डिवाइस इस्तेमाल करता है स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और न जाने क्या-क्या. इन सबको चार्ज करने की झंझट पहले ही काफी है. ऐसे में वायरलेस ईयरबड्स की छोटी बैटरी और बार-बार चार्जिंग की जरूरत कई लोगों को परेशान करती है. बैटरी कम होने की चिंता अलग. इसके मुकाबले तार वाले इयरफोन्स में बस प्लग लगाइए और बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक संगीत का आनंद लीजिए. न बैटरी प्रतिशत देखने की चिंता न चार्जिंग केस संभालने की झिकझिक.