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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअसम में कांग्रेस सांसद ने छोड़ी पार्टी, शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी को सताई चिंता, कहा- यह शर्मनाक है

असम में कांग्रेस सांसद ने छोड़ी पार्टी, शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी को सताई चिंता, कहा- यह शर्मनाक है

Maharashtra News In Hindi: शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने असम में कांग्रेस सांसद के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Mar 2026 11:06 AM (IST)
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असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री और नगांव से दो बार सांसद रह चुके प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने नेताओं के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में चल रहे घमासान पर कहा कि यह जो हो रहा है यह शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में बाहर जाने का सिलसिला चल रहा है. राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हमें दिखी है. 

उन्होंने आगे कहा कि क्या दवाब पड़ रहा है या फिर उनके काम के प्रति क्या दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं यह चिंता का विषय है. सत्ता पक्ष किस तरह से साम-दाम दंड-भेद के साथ नेताओं को उनकी जगहों से अस्थिर कर रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी दिखा रही है कि उनके पास इतनी प्रतिभा की कमी है कि उनको दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टी में समावेश करना पड़ रहा है. 

असम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से गए हुए हैं- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता और खासकर असम में वहां के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से गए हुए हैं. इतने सारे जो बीजेपी के  कार्यकर्ता हैं उनके मन में द्वेष आता होगा कि झंडा लेकर वो चलें और पैराशूट करके दूसरी पार्टी से लोगों को लेकर आया जाता है.

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर क्या कहा?

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर महागठबंधन को मिली हार पर कहा कि अब राज्यसभा चुनाव में भी खुलेआम 'हॉर्स-ट्रेडिंग' हुई है. बिहार में कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं किया. बता दें कि महागठबंधन जिस एक सीट पर जीत का दावा कर रहा था, उस पर भी एनडीए को जीत मिल गई. बता दें कि पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस में सियासी उठापटक देखने को मिली रही है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Assam News Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS CONGRESS
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