आम आदमी पार्टी (AAP) ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 6 नए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें गुवाहाटी की हाई-प्रोफाइल दिसपुर सीट भी शामिल है.

किन उम्मीदवारों को कौन सी सीट से मिला मौका?

इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, उनमें बरहामपुर से रानू माई तेरॉन्ग, दीफू से बिरेश दिफोसा, जोरहाट से प्रणब प्रियांग्शु दत्ता, नॉर्थ करीमगंज से सय्यदुल हक, पलाशबाड़ी से एल्विन बरुआ और दिसपुर से बल्लव पात्रा शामिल हैं. दिसपुर सीट खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है और यह गुवाहाटी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. बल्लव पात्रा को पार्टी ने इसी सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है.

AAP ने असम में 20 कैंडिडेट उतारे

कुछ दिन पहले AAP ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम थे. अब इस दूसरी लिस्ट के साथ पार्टी के कुल उम्मीदवारों की संख्या 20 हो गई है. असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल 2026 में होने हैं और AAP अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है. पार्टी का कहना है कि वह असम की जनता के बीच साफ-सुथरी राजनीति, अच्छे शासन और विकास के मुद्दों पर वोट मांगेगी. इस लिस्ट के बाद असम की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि AAP इस बार कितनी सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी.

यह लिस्ट जारी होने के बाद असम की राजनीति में हलचल मच गई है. BJP और कांग्रेस दोनों ही AAP को अब गंभीर चुनौती के रूप में देख रहे हैं. खासकर दिसपुर जैसी हाई-प्रोफाइल सीट पर AAP का उम्मीदवार उतारना BJP के लिए चिंता का विषय बन सकता है. पार्टी ने कहा है कि जल्द ही और लिस्ट जारी की जाएगी. असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और AAP अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है.