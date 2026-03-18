सैमसंग ने बंद कर दिया अपना सबसे महंगा फोन, जानिए सॉलिड बिक्री के बावजूद क्यों लिया यह फैसला

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Samsung Galaxy Z TriFold Discontinued: सैमसंग ने अपने सबसे महंगे फोन और पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold की बिक्री बंद कर दी है. लॉन्चिंग के लगभग तीन महीनों बाद कंपनी ने यह बड़ा कदम उठाया है. इसे सबसे पहले दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया था और यहीं से इसकी बिक्री बंद करने की शुरुआत हुई है. दक्षिण कोरिया के बाद बाकी मार्केट्स में इसका स्टॉक खत्म होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा.

जबरदस्त बिक्री के बावजूद कंपनी ने लिया फैसला

Samsung Galaxy Z TriFold को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था और इस ट्राईफोल्ड फोन की जबरदस्त डिमांड थी. दक्षिण कोरिया समेत हर मार्केट में सेल शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद यह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था. ऐसा ही हाल अमेरिका में देखा गया था. इसके बावजूद अब कंपनी इस फोन का सफर समाप्त करने जा रही है.

डिमांड के बावजूद क्यों किया जा रहा है बंद?

इस फोन की बिक्री को बंद करने का फैसला सरप्राइजिंग नहीं है. दरअसल, सैमसंग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस फोन की सेलेक्टेड मार्केट में लिमिटेड सप्लाई ही करेगी. इसके चलते कंपनी ने इसकी कुछ हजार ही यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया था. दरअसल, सैमसंग ने इस फोन को मास लेवल के लिए लॉन्च नहीं किया था. कंपनी इसके जरिए सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि वह ट्राईफोल्ड फोन बना सकती है. इसके अलावा इस फोन की बिक्री से कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा था. कंपनी को लाखों की कीमत वाले इस फोन की लागत ज्यादा आ रही थी.

नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी नहीं लाएगी

सैमसंग ने Galaxy Z TriFold को बंद करने के साथ-साथ यह भी साफ कर दिया है कि वह इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च नहीं करेगी. बता दें चाइनीज ब्रांड Huawei के बाद सैमसंग दूसरी ऐसी कंपनी थी, जिसने ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च किया था.

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