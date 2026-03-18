'धुरंधर 2' के कई सीन्स पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानें कांट-छांट के बाद कितना हुआ रनटाइम?

साल की मच अवेटेड फिलम 'धुरंधर: द रिवेंज' के प्रीमियर शो का दिन आखिरकार आ ही गया है. वहीं 19 मार्च को ये पूरी तरह दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो जाएगी. वहीं इस मच अवेटेड रिलीज़ से पहले, फ़िल्म की सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में कई बदलाव किए गए हैं और कई सीन काटे गए हैं और उनकी जगह दूसरे सीन लगाए गए हैं. इस वजह से भारत में धुरंधर 2 का रनटाइम कम हो गया है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर: द रिवेंज' या धुरंधर 2 को सीबीएफसी से क्या सर्टिफिकेट मिला है और इसके कौन से सीन्स पर कैंची चली है?

'धुरंधर: द रिवेंज' को क्या मिली रेटिंग और कितना है रनटाइम

सर्टिफिकेशन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक इस फ़िल्म को 'ए' रेटिंग मिली है और भारत में इसका फाइनल रनटाइम 3 घंटे, 49 मिनट और 36 सेकंड है. सीबीएफसी को जो वर्जन भेजा गया था, वह लगभग 3 घंटे और 51 मिनट का था. बोर्ड ने फिल्म में लगभग 1.3 मिनट की और कटौतियां की हैं, जिसके बाद अब फ़िल्म का रनटाइम विदेश में रिलीज़ हुए वर्जन से 6 मिनट से भी ज़्यादा कम हो गया है. विदेश में रिलीज़ हुए वर्जन का रनटाइम लगभग 3 घंटे और 55 मिनट था.

'धुरंधर: द रिवेंज' में किन सीन्स पर चली कैंची

सर्टिफिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक, फ़िल्म में कुल 21 बड़े बदलावों का सुझाव दिया गया था, जिनमें से 4 बदलाव बहुत ज़्यादा हिंसा वाले सीन्स से जुड़े थे.

इन सीन्स में "आंख फोड़ना," "सिर काटना और लात मारना," "सिर पर सीमेंट के ब्लॉक से मारना," और "सिर पर हथौड़े से मारना" जैसे सीन्स शामिल थे, जिन्हें फ़िल्म से हटा दिया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, "सिर काटना और लात मारना" वाले सीन के 24 सेकंड के हिस्से को फ़िल्म से पूरी तरह हटा दिया गया है.

'धुरंधर: द रिवेंज' एडवांस बुकिंग

'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही अच्छी शुरुआत कर ली है, और ग्रॉस एडवांस बुकिंग से 41.24 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है. ब्लॉक की गई सीटों को भी शामिल कर लें, तो फिल्म की कुल कमाई लगभग 46 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पंडोर और यामी गौतम ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. यह फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में बड़े स्केल पर रिलीज हो रही है.