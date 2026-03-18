टच पैनल या बटन वाला, किस इंडक्शन चूल्हे के हैं ज्यादा फायदे? यहां जान लें सारी बातें

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Best Induction Chulha: LPG सिलेंडर की कमी के बीच लोग इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से इसकी डिमांड में खूब इजाफा देखने को मिला है. अगर आप भी इंडक्शन चूल्हा खरीदना चाहते हैं तो बाजार में आपको टच पैनल और बटन वाले दो ऑप्शन मिलेंगे. ऐसे में सही चूल्हे को चुनते वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हैं. आज हम आपको इन दोनों की खूबियां और खामियां बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने लिए बेहतर ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे.

टच पैनल वाला इंडक्शन चूल्हा

फायदे

टच पैनल होने के कारण ये प्रीमियम लगते हैं. इनका कुकिंग सरफेस कांच का होता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

इनमें टाइमर और चाइल्ड लॉक जैसे कई स्मार्ट फीचर मिल जाते हैं, जिन्हें टैप कर एक्सेस किया जा सकता है.

टच पैनल को पूरी तरह सील किया जाता है, जिससे पानी या दूसरे लिक्विड के कारण ये खराब नहीं होते.

नुकसान

इनकी कीमत ज्यादा होती है और कंट्रोल पैनल आदि खराब होने पर रिपेयरिंग भी महंगी पड़ेगी.

कई बार गीले हाथों से टच पैनल ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता. ऐसे में इसे यूज करना मुश्किल हो जाता है.

बर्तनों को घसीटने आदि के कारण ग्लास सरफेस पर स्क्रैचेज हो सकते हैं, जिनमें गंदगी फंसने का डर रहता है.

बटन वाला इंडक्शन चूल्हा

फायदे

टच पैनल की तुलना में बटन अधिक टिकाऊ होते हैं और इन्हें गीले या चिकनाई वाले हाथों से यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती.

इनकी कीमत कम होती है और रिपेयरिंग भी सस्ती पड़ती है.

बटनों के कारण इसे यूज करना आसान होता है और गलती से टच होने पर ऑन या ऑफ होने जैसी दिक्कतें नहीं आती.

नुकसान

मॉड्यूलर किचन के दौर में इनका डिजाइन आउटडेटेड लगता है.

बटनों के पीछे गैप में तेल और खाना आदि जमा हो जाते हैं, जिससे सफाई करना मुश्किल होता है.

बटनों के कारण इन्हें पूरी तरह सील नहीं किया जा सकता, जिससे लिक्विड अंदर जाने का डर रहता है.

बटनों के ऊपर लगी मेंबरेन कुछ समय बाद खराब हो जाती है, जिसके बाद उसमें लिक्विड जा सकता है या दूसरी चीजें जमा हो सकती हैं.

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