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अगर आप अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए काम की खबर है. केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्द ही नए सत्र 2026–27 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जारी किया जाएगा. इसके बाद अभिभावक आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है.

इस बार एडमिशन कक्षा 1 से लेकर 9 और 11 तक के लिए होगा. कक्षा 1 में एडमिशन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है, यानी चयन पूरी तरह कंप्यूटर के जरिए होता है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे. वहीं कक्षा 2 से 9 और 11 में एडमिशन सीट खाली होने पर ही मिलेगा. इसलिए इन कक्षाओं में आवेदन करने वालों को सीट उपलब्धता पर ध्यान देना जरूरी है.

पात्रता क्या होगी?

कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा के अंदर होनी चाहिए, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी.आमतौर पर उम्र का प्रमाण देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है.बाकी कक्षाओं के लिए भी अलग-अलग योग्यता शर्तें होती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले पात्रता जरूर चेक कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

आरक्षण की सुविधा

केंद्रीय विद्यालयों में सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जाती है. इसमें अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षण मिलता है.इसके अलावा केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है इससे कई परिवारों को एडमिशन में आसानी मिलती है.

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कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू है)

पासपोर्ट साइज फोटो

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर kvsangathan.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए. आवेदन करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और सभी जानकारी ध्यान से भरें.कक्षा 1 के लिए लॉटरी सिस्टम लागू होगा, इसलिए चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा. एडमिशन लिस्ट और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी वेबसाइट पर ही दी जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?

एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है. अभिभावकों को सबसे पहले kvsangathan.nic.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय बच्चे की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि. अगर कोई जानकारी गलत भर दी गई तो आवेदन रद्द भी हो सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी जरूर रखें. ज्यादा डिटेल्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट की मदद ली जा सकती है.

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