हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाKVS Admission 2026: केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया

KVS Admission 2026: केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया

केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्द ही 2026–27 सत्र के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. कक्षा 1 से 9 और 11 तक के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे. यहां जानें पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 18 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए काम की खबर है. केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्द ही नए सत्र 2026–27 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जारी किया जाएगा. इसके बाद अभिभावक आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है.

इस बार एडमिशन कक्षा 1 से लेकर 9 और 11 तक के लिए होगा. कक्षा 1 में एडमिशन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है, यानी चयन पूरी तरह कंप्यूटर के जरिए होता है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे. वहीं कक्षा 2 से 9 और 11 में एडमिशन सीट खाली होने पर ही मिलेगा. इसलिए इन कक्षाओं में आवेदन करने वालों को सीट उपलब्धता पर ध्यान देना जरूरी है.

पात्रता क्या होगी?

कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा के अंदर होनी चाहिए, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी.आमतौर पर उम्र का प्रमाण देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है.बाकी कक्षाओं के लिए भी अलग-अलग योग्यता शर्तें होती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले पात्रता जरूर चेक कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

आरक्षण की सुविधा

केंद्रीय विद्यालयों में सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जाती है. इसमें अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षण मिलता है.इसके अलावा केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है इससे कई परिवारों को एडमिशन में आसानी मिलती है.

यह भी पढ़ें - एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू है)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर kvsangathan.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए. आवेदन करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और सभी जानकारी ध्यान से भरें.कक्षा 1 के लिए लॉटरी सिस्टम लागू होगा, इसलिए चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा. एडमिशन लिस्ट और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी वेबसाइट पर ही दी जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?

एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है. अभिभावकों को सबसे पहले kvsangathan.nic.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय बच्चे की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि. अगर कोई जानकारी गलत भर दी गई तो आवेदन रद्द भी हो सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी जरूर रखें. ज्यादा डिटेल्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट की मदद ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें - छात्रों की सेहत पर फोकस, UGC ने कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए नई गाइडलाइन जारी की

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Education Class 1 Lottery KVS Admission 2026- 27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
KVS Admission 2026: केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया
शिक्षा
एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स
एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स
शिक्षा
छात्रों की सेहत पर फोकस, UGC ने कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए नई गाइडलाइन जारी की
छात्रों की सेहत पर फोकस, UGC ने कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए नई गाइडलाइन जारी की
शिक्षा
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60 फीसदी सीटों पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, सरकार के एयरलाइंस को सख्त निर्देश
हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60 फीसदी सीटों पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, सरकार के एयरलाइंस को सख्त निर्देश
मध्य प्रदेश
Indore News: 'मैं भी सोचता हूं EV खरीदना है, लेकिन...', इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे पर बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
'मैं भी सोचता हूं EV खरीदना है, लेकिन...', इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे पर बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
इंडिया
BJP के हो जाएंगे प्रद्योत बोरदोलोई, बेटे की भी पार्टी में एंट्री, जानें कहां से मिलेगा टिकट?
BJP के हो जाएंगे प्रद्योत बोरदोलोई, बेटे की भी पार्टी में एंट्री, जानें कहां से मिलेगा टिकट?
क्रिकेट
किसी को फिक्सिंग तो किसी को सेलेक्टर्स से पंगा पड़ा भारी, विवादों के कारण खत्म हुआ इन 5 क्रिकेटरों का करियर
किसी को फिक्सिंग तो किसी को सेलेक्टर्स से पंगा पड़ा भारी, विवादों के कारण खत्म हुआ इन 5 क्रिकेटरों का करियर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' के कई सीन्स पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानें कांट-छांट के बाद कितना हुआ रनटाइम?
'धुरंधर 2' के कई सीन्स पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानें कांट-छांट के बाद कितना हुआ रनटाइम?
विश्व
मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने को बेकरार पाकिस्तान... अताउल्लाह तरार बोले- 'ईरान को समझाएंगे, मुझे लगता है हम...'
मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने को बेकरार पाकिस्तान... अताउल्लाह तरार बोले- 'ईरान को समझाएंगे, मुझे लगता है हम...'
यूटिलिटी
EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
हेल्थ
सोने से पहले पीना शुरू कर दें ये 5 आयुर्वेदिक कूलिंग ड्रिंक, कसम से रात भर आएगी चैन की नींद
सोने से पहले पीना शुरू कर दें ये 5 आयुर्वेदिक कूलिंग ड्रिंक, कसम से रात भर आएगी चैन की नींद
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget