अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को लेकर राहुल गांधी के तंज के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 'समझौतावादी प्रधानमंत्री' बताते हुए कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं के साथ एक ही मेज पर बैठे होते.

अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से चार सवाल पूछे हैं. उन्होंने 1962 में चीन के हाथों भारत की हार और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस को घेरा है.

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे चार सवाल

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस से चार सवालों के जवाब मांगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि 1962 में चीन ने उनके गांव पर कब्जा कर लिया था, उस अपमान के लिए पार्टी कब माफी मांगेगी?

रिजिजू ने आगे पूछा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत गरीब देश क्यों बना रहा? देश को कभी 'सपेरों का देश' क्यों कहा जाता था और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को 'हिंदू ग्रोथ रेट' कहकर क्यों अपमानित किया गया? उन्होंने इन सवालों के जरिए कांग्रेस के पुराने शासन और उसकी आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा.

Congress must answer 4 questions: 1. My village was occupied by China in 1962. Will Congress apologize for 1962 humiliation? 2. Congress kept India a poor nation. Why? 3. Why was India called land of snake charmers? 4. Why was India's economy insulted as Hindu rate of growth? https://t.co/ojrdYYDFLA — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 20, 2026

राहुल गांधी ने मोदी को बताया था 'समझौतावादी प्रधानमंत्री'

दरअसल, राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक साथ मौजूदगी वाली तस्वीर साझा की थी. इसके साथ उन्होंने लिखा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते.

राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'समझौतावादी प्रधानमंत्री' कहा था. उनका यह बयान चीन के शेनझेन में 19 नवंबर को एपीईसी सम्मेलन से इतर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद आया था. इन तीनों नेताओं के समूह को 'जी-3' कहा जा रहा है.

परमाणु हथियारों और वैश्विक सुरक्षा पर हुई चर्चा

तीनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में दुनिया में जारी युद्धों और परमाणु हथियारों के जखीरे को कम करने के प्रयासों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई. बैठक के बाद तीनों देशों ने 'रूस-चीन-अमेरिका राष्ट्राध्यक्षों की शांति की दिशा में संयुक्त घोषणा' नाम से साझा दस्तावेज भी जारी किया.

इस घोषणा के मुताबिक, तीनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने तथा परमाणु जोखिम कम करने के उपायों पर बातचीत के लिए सहमत हुए. नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी विचार साझा किए और रणनीतिक स्थिरता तथा वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई. बैठक के बाद रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन का आभार जताया. इसी बैठक में भारत की गैरमौजूदगी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, जिस पर अब किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को लेकर जवाब मांगा है.

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