मुश्किलों में घिरी एयरलाइन स्पाइसजेट की परेशानी और बढ़ गई है. हवाई सफर पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था DGCA ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा है. एयरलाइन से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. DGCA ने साफ कहा है कि तय समय में जवाब नहीं आया तो एयरलाइन पर सख्त कार्रवाई होगी.

सूत्रों के मुताबिक DGCA ने नोटिस में 8 बड़ी कमियां गिनाई हैं. पहली बात यह है कि एयरलाइन रूट से जुड़े नियम नहीं मान रही. सरकार का नियम है कि हर एयरलाइन को कुछ उड़ानें छोटे शहरों और दूर के इलाकों के लिए भी चलानी होती हैं. विदेश की उड़ानें चलाने की शर्तों पर भी सवाल उठाए गए हैं. इसके अलावा उड़ानें लगातार लेट हो रही हैं या रद्द हो रही हैं. एयरलाइन तय शेड्यूल के हिसाब से उड़ानें भी नहीं चला रही है, इस कारण यात्री परेशान हो रहे हैं.

पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी गिनाईं

DGCA ने मई 2026 में स्पाइसजेट पर जुर्माना लगाया था. कई बार याद दिलाने के बाद भी यह जुर्माना अब तक नहीं भरा गया. विमानों के लिए जरूरी बीमा आगे बढ़ेगा या नहीं इस पर भी शक है. विदेश के रेगुलेटर्स ने भी शिकायत की है कि सर्विस देने वाली कंपनियों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा और इससे उड़ानें बिगड़ रही हैं.

ज्यादातर विमान जमीन पर खड़े

DGCA के मुताबिक एयरलाइन के ज्यादातर विमान खड़े हैं. इन्हें दोबारा उड़ाने का कोई ठोस प्लान भी नहीं दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस वक्त स्पाइसजेट के सिर्फ 5 विमान उड़ रहे हैं. इनमें 3 बोइंग 737 और 2 Q400 विमान हैं. करीब 1 साल पहले नवंबर 2025 में एयरलाइन ने 35 विमान चलाने की बात कही थी. कुछ दिन पहले तक यह गिनती 12 के आसपास बताई जा रही थी.

66 की जगह सिर्फ 15 उड़ानें

सर्दियों के शेड्यूल में DGCA ने स्पाइसजेट को रोज करीब 66 उड़ानें चलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन रोज करीब 15 उड़ानें ही चला पा रही है. इसके बाद भी पूरे शेड्यूल के टिकट बिक रहे थे. 5 से 9 नवंबर के बीच ही 333 उड़ानें रद्द हुईं. मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने हंगामा किया और अपने पैसे वापस मांगे.

नोटिस में रिफंड का जिक्र नहीं

सबसे बड़ा सवाल यह है कि नोटिस में यात्रियों के रिफंड की कोई बात नहीं है. मार्च 2026 से लागू नियम के मुताबिक फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइन यात्री को वाउचर या क्रेडिट शेल लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. यात्री चाहे तो पूरा पैसा वापस ले सकता है. पहले कई मौकों पर DGCA एयरलाइंस को तय समय में रिफंड देने का आदेश दे चुकी है. दिसंबर 2025 में इंडिगो संकट के दौरान भी ऐसा आदेश दिया गया था.

PF को लेकर एयरलाइन पहले भी फंस चुकी है. 2024 में EPFO ने बताया था कि जनवरी 2022 के बाद स्पाइसजेट ने कर्मचारियों का PF जमा नहीं किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी के एमडी अजय सिंह और दूसरे अधिकारियों पर FIR दर्ज की थी. बाद में एयरलाइन ने करीब 160 करोड़ रुपये का बकाया PF चुकाने का दावा किया था.

एयरलाइन का क्या कहना है

स्पाइसजेट ने अब तक नोटिस पर कुछ नहीं कहा है. कंपनी के बोर्ड ने 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने का प्रस्ताव पास किया है. एयरलाइन का कहना है कि नए निवेशकों से बात चल रही है. कंपनी ने अपनी मुश्किलों की वजह दुनिया में चल रहे तनाव, हवाई रास्तों पर लगी रोक और हवाई ईंधन के दोगुने हुए दाम को बताया है. नोटिस की खबर आने के बाद शुक्रवार को कंपनी का शेयर करीब साढ़े 3 फीसदी गिरकर 9.90 रुपये पर आ गया.

आगे क्या होगा

7 दिन बाद DGCA एयरलाइन का जवाब देखेगी. DGCA के एक अधिकारी के मुताबिक उड़ानें पूरी तरह रोकने का फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय को करना है. 2022 में भी ऐसे ही एक नोटिस के बाद DGCA ने स्पाइसजेट की 50 फीसदी उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी.

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