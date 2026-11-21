Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कीमतें और रंग विकल्प बताए गए, बिक्री तिथि घोषित नहीं.

Redmi R80 5G: स्मार्टफोन मार्केट में Redmi ने अपनी R-सीरीज के दो नए फोन पेश करने की तैयारी कर ली है. कंपनी के Redmi R80 5G और Redmi R80m 5G नाम के ये दोनों स्मार्टफोन चीन में लिस्ट हो गए हैं. इनकी खास बात है कि दोनों में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 6,000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर भी मिलता है.

Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट पर इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत, कलर ऑप्शन और फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है, हालांकि कंपनी ने अभी इनकी बिक्री शुरू होने की तारीख का खुलासा नहीं किया है. इन दोनों मॉडल्स के बीच रैम और स्टोरेज के ऑप्शनों में अंतर देखने को मिलता है. तो आइए जानते हैं कि Redmi के इन नए 5G स्मार्टफोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है.

Redmi के दोनों फोन में मिलेंगे ये फीचर्स

Redmi R80 5G और Redmi R80m 5G में 6.9 इंच का LCD पैनल दिया गया है. इसका रेजोल्यूशन HD+ है. स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट मिलता है. डिस्प्ले को TUV Rheinland से लो ब्लू लाइट, सर्केडियन फ्रेंडली व्यूइंग और फ्लिकर-फ्री परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेशन भी मिले हैं. इन दोनों स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. इनके साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन Xiaomi HyperOS 3 पर काम करते हैं.

Redmi के दोनों फोन में कैमरा और बैटरी कैसी होगी

फोटोग्राफी के लिए दोनों फोन के पीछे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इनमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. Redmi R80 5G और Redmi R80m 5G दोनों में 6,000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा फोन में एंबिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, वर्चुअल डिस्टेंस सेंसर और वाइब्रेशन मोटर जैसे सेंसर भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें - 7000mAh बैटरी से लैस Lava का नया फोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Redmi R80 5G और Redmi R80m 5G की कीमत

जानकारी के मुताबिक, Redmi R80 5G को तीन कॉन्फिगरेशन में लिस्ट किया गया है. इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,899 चीनी युआन (करीब 24,000 रुपये) रखी गई है. वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 2,199 चीनी युआन (लगभग 28,000 रुपये) देने होंगे.

वहीं दूसरी तरफ Redmi R80m 5G को दो स्टोरेज ऑप्शनों में लाया गया है. इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल 2,199 चीनी युआन में उपलब्ध होगा. वहीं, 6GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 2,599 चीनी युआन है. यह दोनों फोन Phoenix Feather White, Black, Leather Brown और Flowing Clouds Blue कलर ऑप्शन में लिस्ट किए गए हैं. फिलहाल इनकी सेल डेट की जानकारी नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें - Vi WhatsApp Business Service : WhatsApp पर बिजनेस संभालना होगा आसान, Vi ने MSME के लिए शुरू की सर्विस