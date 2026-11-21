प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (21 नवंबर) बिहार में रहेंगे. दोपहर लगभग 1:15 बजे वे वैशाली जिले में 'नीतीश सेतु' का दौरा करेंगे. दोपहर लगभग 2 बजे वह वैशाली में लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनानाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे. कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. वह जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचा, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. इनका उद्देश्य पूरे राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाना है.

9.7 किलोमीटर लंबा है मुख्य पुल

प्रधानमंत्री गंगा नदी पर बना 'नीतीश सेतु' राष्ट्र को समर्पित करेंगे. यह एक एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेयड पुल है, जिसे लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. 19.7 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पटना जिले में एनएच-22 पर स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली जिले में एनएच-322 पर स्थित 'बिदुपुर' से जोड़ती है. इसमें 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर लंबी एप्रोच सड़कें शामिल हैं.

गांधी सेतु और जेपी सेतु पर कम होगा दबाव

यह पुल गंगा नदी को पार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा, जिससे मौजूदा महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम होगा और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा का समय भी घटेगा. इससे विशेष रूप से राघोपुर दियारा के निवासियों को लाभ होगा, क्योंकि पटना और स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होगी.

यह परियोजना कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों की आवाजाही को आसान बनाएगी, बाजारों तक पहुंच में सुधार करेगी और पूरे क्षेत्र में व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देगी, जिससे बिहार के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा.

प्रधानमंत्री 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. प्रमुख सड़क परियोजनाओं में एनएच-19 के औरंगाबाद-चोरदाहा खंड को छह-लेन का बनाना, एनएच-227एफ का चोरमा-बैरागनिया खंड और एनएच-327 का उमागांव-सहरसा खंड शामिल हैं.

ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री 1,320 मेगावाट की बक्सर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट-2 (660 मेगावाट) का उद्घाटन करेंगे. साथ ही ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली वितरण और पारेषण से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा. इनमें 1,130 करोड़ रुपए से अधिक की आरडीएसएस लॉस रिडक्शन परियोजनाएं भी शामिल हैं.

अन्य परियोजनाओं में नहरों और तटबंधों की मरम्मत व मजबूती, नवादा के फुलवरिया बांध पर एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और कहलगांव में सीवरेज बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है. प्रधानमंत्री शैक्षणिक संस्थानों, आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, खेल और लोक प्रशासन से जुड़ी इमारतों और सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे.

14,450 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री लगभग 14,450 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें प्रमुख हैं एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को चार-लेन का बनाना, जिस पर 3,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी और पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (3x800 मेगावाट) के लिए 'पावर इवैक्यूएशन' परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3,350 करोड़ रुपये है. प्रधानमंत्री बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी, सहरसा और अन्य शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे.

पीएम-ई-बसों को भी दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री 100 पीएम-ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे राज्य में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को और बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जो शहरी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.