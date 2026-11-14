इस योजना को खास तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के उन व्यापारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक है. NPCI का मानना है कि छोटे स्तर पर काम करने वाले दुकानदार जब डिजिटल लेनदेन अपनाएंगे तो देश में UPI ट्रांजैक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. इससे न सिर्ऱ दुकानदारों का हिसाब-किताब साफ रहेगा, बल्कि ग्राहकों को भी पेमेंट करने में काफी सहूलियत मिलेगी.