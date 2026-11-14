NPCI QR Soundbox: दुकान पर लगवाएं QR और साउंडबॉक्स, पाएं 750 रुपये तक का लाभ
NPCI QR Soundbox: छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल पेमेंट से कमाई करने का शानदार मौका. NPCI की नई स्कीम में दुकान पर नया QR कोड और साउंडबॉक्स लगवाने पर मिलेगा 750 रुपये का फायदा.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Nov 2026 03:12 PM (IST)
देशभर के छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक खास पहल शुरू की है. इस नई योजना का नाम UPI व्यापार सक्षम रखा गया है. इसके तहत अपनी दुकान पर फिजिकल QR कोड लगवाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगवाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा.
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इस योजना को खास तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के उन व्यापारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक है. NPCI का मानना है कि छोटे स्तर पर काम करने वाले दुकानदार जब डिजिटल लेनदेन अपनाएंगे तो देश में UPI ट्रांजैक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. इससे न सिर्ऱ दुकानदारों का हिसाब-किताब साफ रहेगा, बल्कि ग्राहकों को भी पेमेंट करने में काफी सहूलियत मिलेगी.
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अगर पात्रता की बात करें तो इस स्कीम का फायदा टियर-3 से लेकर टियर-6 शहरों के छोटे व्यापारियों को मिलेगा. इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दुकानदारों को भी इसमें खास प्राथमिकता दी जा रही है. इस दायरे में नए और पुराने दोनों तरह के व्यापारी शामिल हो सकते हैं बशर्ते उनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये की सीमा के भीतर आता हो.
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बड़े शहरों यानी टियर-1 और टियर-2 इलाकों के छोटे दुकानदारों को भी इस योजना से बाहर नहीं रखा गया है. इन शहरों में उन रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा जो पहले से पीएम स्वनिधि या पीएम विश्वकर्मा जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं. इस तरह सरकार और NPCI की कोशिश है कि देश के हर कोने का छोटा व्यापारी डिजिटल पेमेंट के इस नेटवर्क का हिस्सा बन सके.
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योजना के तहत मिलने वाले इंसेंटिव के तरीके को समझना भी बेहद जरूरी है. QR कोड के लिए तय 300 रुपये और साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये की राशि सीधे दुकानदार के बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी. बल्कि यह पैसा उस एक्वायरिंग बैंक या पेमेंट कंपनी को दिया जाएगा जो दुकान पर ये डिवाइस लगाने की जिम्मेदारी संभालेगी. इससे दुकानदारों को बिना किसी भारी खर्च के यह डिवाइस मिलना आसान हो जाएगा.
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इस इंसेंटिव के लिए फंड जुटाने का भी एक खास फॉर्मूला तैयार किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक UPI इकोसिस्टम से जुड़े बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप कंपनियों को मिलने वाले MDR हिस्से से 5 प्रतिशत राशि निकालकर यह फंड बनाया जाएगा. इस कुल बजट का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा नए व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट नेटवर्क से जोड़ने के लिए अलग से सुरक्षित रखा गया है.
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योजना का लाभ लगातार बनाए रखने के लिए दुकानदारों को कुछ आसान शर्तें भी पूरी करनी होंगी. इसके तहत व्यापारी को किसी भी तिमाही के कम से कम दो महीनों में हर महीने 25 योग्य ट्रांजैक्शन करने होंगे. साथ ही इन ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू 5000 रुपये तक होनी जरूरी है. इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दुकान पर लगाए गए QR कोड और साउंडबॉक्स का नियमित इस्तेमाल हो रहा है.
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NPCI ने उन दुकानदारों के लिए भी अलग से इनाम रखा है जो अपने डिजिटल लेनदेन को तेजी से बढ़ाएंगे. कुल फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा ऐसे ही एक्टिव व्यापारियों के लिए रखा गया है. अगर कोई दुकानदार पिछली तिमाही के मुकाबले अपने UPI ट्रांजैक्शन में कम से कम 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करता है तो उसे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.03 प्रतिशत हिस्सा एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा.
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इस योजना के जरिए NPCI ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि UPI व्यापार सक्षम पहल से देशभर में हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल QR कोड लगेंगे. इसके अलावा हर साल 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स भी छोटे दुकानदारों की दुकानों तक पहुंचेंगे. कुल मिलाकर यह योजना छोटे व्यापारियों को डिजिटल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी.