Fridge Buying Tips: नया फ्रिज खरीदना घर के लिए एक बड़ा और लंबा निवेश होता है क्योंकि यह ऐसा अप्लायंस है जो सालों साल दिन रात बिना रुके चलता है.ज्यादातर लोग शोरूम या ऑनलाइन सेल में जाते ही सिर्फ फ्रिज का डिजाइन, कलर और डिस्काउंट देखकर उसे फाइनल कर लेते हैं. उस वक्त तो कम दाम देखकर लगता है कि पैसा वसूल डील मिल गई, लेकिन असली दिक्कतें कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद सामने आती हैं.

कभी बिजली का बिल उम्मीद से ज्यादा आ जाता है, तो कभी थोड़ा सामान रखते ही जगह कम पड़ने लगती है. कई बार तो बार-बार मिस्त्री को बुलाने का झंझट खड़ा हो जाता है. आजकल मार्केट में इतने सारे मॉडल आ गए हैं कि सही फ्रिज चुनना वाकई थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है. ऐसे में अगर आप भी नया फ्रिज लेने का मन बना रहे हैं, तो पेमेंट करने से पहले ये 3 जरूरी फीचर्स जरूर चेक कर लें.

इन्वर्टर कंप्रेसर और सही BEE स्टार रेटिंग

फ्रिज घर का इकलौता ऐसा सामान है जो चौबीसों घंटे बिजली से जुड़ा रहता है इसलिए सबसे पहले इसके कंप्रेसर और स्टार रेटिंग पर ध्यान देना जरूरी है. नॉर्मल कंप्रेसर या तो फुल स्पीड पर चलता है या सीधे बंद हो जाता है. इससे बिजली भी ज्यादा खर्च होती है और फ्रिज शोर भी मचाता है. इसकी जगह स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज लेना ज्यादा समझदारी है. यह अंदर रखे सामान और मौसम के हिसाब से अपनी स्पीड खुद कम-ज्यादा कर लेता है.

इसका सीधा फायदा यह होता है कि कूलिंग हमेशा एक जैसी बनी रहती है और कंप्रेसर भी सालों-साल बिना किसी दिक्कत के चलता है. इसके साथ ही फ्रिज के दरवाजे पर लगा BEE स्टार लेबल ध्यान से देखें. थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कम स्टार वाला फ्रिज लेना आगे चलकर भारी पड़ता है क्योंकि वह हर साल ज्यादा यूनिट बिजली फूंकता है. बेहतर स्टार रेटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन लंबे समय में आपके बिजली के बिल को काफी हद तक काबू में रखता है.





कन्वर्टिबल स्टोरेज और फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग सिस्टम

आज के समय में फैमिली की जरूरतें मौसम और त्योहारों के हिसाब से बदलती रहती हैं. इसलिए कन्वर्टिबल मोड वाला फ्रिज बहुत काम आता है. इस फीचर की मदद से आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नार्मल फ्रिज में बदल सकते हैं. मान लीजिए घर में कोई पार्टी है या आपने ज्यादा सब्जियां और फल खरीद लिए हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस की टेंशन खत्म हो जाती है. वहीं अगर आप कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं.

तो लो पावर मोड से बिजली बचाई जा सकती है. इसके अलावा डबल डोर फ्रिज लेते वक्त फ्रॉस्ट-फ्री और मल्टी एयर फ्लो वाले फीचर जरूर देखें. फ्रॉस्ट-फ्री सिस्टम फ्रीजर में बर्फ का पहाड़ नहीं जमने देता जिससे बार बार मैनुअल डिफ्रॉस्ट करने का झंझट खत्म हो जाता है. वहीं मल्टी एयर फ्लो के जरिए हर शेल्फ तक बराबर ठंडी हवा पहुंचती है और खाना ज्यादा दिनों तक ताजा रहता है.





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स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन, मजबूत शेल्फ और लंबी वारंटी

भारत के कई इलाकों में वोल्टेज कम ज्यादा होते रहते हैं. जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जल्दी खराब कर सकता है. इसलिए नया फ्रिज लेते समय यह जरूर चेक करें कि उसमें स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन वाली सुविधा है या नहीं. इससे अलग से स्टेबलाइजर खरीदने का खर्च बचता है और अचानक वोल्टेज बढ़ने पर भी फ्रिज सेफ रहता है. अगर आपके घर में पावर कट की दिक्कत है. तो ऑटो स्मार्ट कनेक्ट जैसा फीचर देखें जिससे बिजली जाते ही फ्रिज खुद घर के इन्वर्टर पर शिफ्ट हो सके.

अंदर की बनावट में टफन्ड ग्लास शेल्फ होना जरूरी है जो भारी पतीले या कुकर का वजन आसानी से झेल सके. आखिर में, ब्रांड की वारंटी शर्तें और आपके शहर में सर्विस सेंटर की उपलब्धता जरूर जांच लें. आमतौर पर कंप्रेसर पर 10 साल या उससे ज्यादा की वारंटी मिलने से आप भविष्य के बड़े रिपेयरिंग खर्च से पूरी तरह निश्चिंत रहते हैं.

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