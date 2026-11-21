Phone Buying Tips: एक टाइम था कि लोगों को एक बढ़िया सा स्मार्टफोन खरीदने के लिए करीब 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे. लेकिन बढ़ती टेक्नोलाॅजी के साथ अब स्मार्टफोन आपको कम बजट में भी मिल जा रहे हैं. अगर आपका बजट 13 हजार रुपये के आसपास है तब भी आपको बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाएंगे. इस वक्त ऑनलाइन बाजार में बढ़िया ऑप्शन मौजूद हैं. एक दौर था जब एक अच्छे स्मार्टफोन के लिए 20 हजार रुपये के करीब पैसे खर्च करने पड़ते थे.

लेकिन अब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 13000 रुपये या उससे कम कीमत में भी ऐसे कई 5G फोन मिल रहे हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम बढ़िया हैं. इनमें से कई मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली बड़ी स्क्रीन, 50MP कैमरा और 5000mAh से बड़ी बैटरी मिल जाती है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स लगाने पर कीमत और भी कम हो जाती है. अगर आप भी कम पैसों के साथ एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं तो फिर पढ़ लें ये खबर.

POCO M7 5G

फ्लिपकार्ट पर POCO M7 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 12499 रुपये में मिल रहा है जबकि बैंक ऑफर के साथ यह और सस्ता पड़ सकता है. इस फोन में 6.88 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 5G प्रोसेसर दिया गया है. फोटोग्राफी के लिए 50MP का सोनी डुअल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है. इसमें 5160mAh की बैटरी दी गई है तो साथ ही 33W का चार्जर भी साथ आता है.

Motorola G35 5G

अगर आप इस बजट में फुल HD प्लस स्क्रीन और साफ सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो Motorola G35 5G बढ़िया ऑप्शन है. इसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 12499 रुपये के आसपास मिल रहा है. इसमें 6.72 इंच का Full HD+ 120Hz डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन और 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है.

फोन में Unisoc T760 5G चिपसेट लगा है. कैमरे की बात करें तो पीछे 50MP मेन और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस है, जबकि सेल्फी के लिए 16MP कैमरा मिलता है. इसमें 5000mAh बैटरी, डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर और 20W चार्जर साथ मिलता है.

vivo T2x 5G

अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं तो vivo में भी आपको बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा. फ्लिपकार्ट पर vivo T2x 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 11999 रुपये में लिस्टेड है वहीं 6GB रैम वाला मॉडल 12999 रुपये में मिल रहा है. अमेजन पर भी बैंक ऑफर के साथ यह 12 हजार से नीचे आ जाता है.

इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर दिया गया है जो रोजाना के काम आसानी से संभाल लेता है. इसमें 50MP का मेन रियर कैमरा, लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए सुपर नाइट सेल्फी मोड और 5000mAh की बैटरी दी गई है.





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Realme C63 5G

अगर आपका बजट 11 हजार रुपये के करीब हैतो Realme C63 5G देख सकते हैं. इसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 10999 रुपये में मिल रहा है. फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दिया गया है, जो इस रेंज में अच्छी स्पीड और स्टेबल नेटवर्क देता है. इसमें 120Hz का आई कम्फर्ट डिस्प्ले मिलता है जिससे लंबे समय तक स्क्रीन देखने पर आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता. इसके अलावा 32MP का रियर कैमरा, 5000mAh की बैटरी मिल रही है





POCO C75 5G

कम कीमत में बड़ी स्क्रीन और अच्छी बैटरी चाहते हैं तो POCO C75 5G एक बढ़िया ऑप्शन है. फ्लिपकार्ट पर इसका 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल 10999 रुपये में मिल रहा है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन में 6.88 इंच का 120Hz डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 4s Gen 2 5G प्रोसेसर मिलता है.

फोटोग्राफी के लिए 50MP का सोनी प्राइमरी कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5160mAh की बैटरी लगी है. ध्यान रहे कि ऑनलाइन कीमतें और ऑफर्स समय के साथ बदलते रहते हैं इसलिए ऑर्डर से पहले साइट पर ताजा रेट जरूर चेक करें.

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