DSL तकनीक मुख्य रूप से दो तरह की होती है. जिसमें पहला ADSL होता है. इसका यूज मुख्य रूप से घरों में होता है. इसमें अपलोडिंग के मुकाबले डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा मिलती है. वहीं दूसरा VDSL है. यह DSL का ज्यादा मॉर्डन और तेज वर्जन है. इसमें डाउनलोड स्पीड 100Mbps और अपलोड स्पीड 50Mbps तक पहुंच सकती है.