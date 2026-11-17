एक्सप्लोरर
WiFi Router DSL Port : Wi-Fi राउटर में क्यों होता है DSL पोर्ट? जानें इसका असली काम
Wi-Fi राउटर में LAN और WAN पोर्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या कभी DSL पोर्ट पर गौर किया है? जानिए DSL पोर्ट में कौन-सी केबल लगती है और यह सामान्य Ethernet पोर्ट से कैसे अलग है,
Wi-Fi राउटर खरीदते समय आपने उसके पीछे कई तरह के पोर्ट देखे होंगे. इनमें LAN और WAN पोर्ट के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन DSL पोर्ट को लेकर अक्सर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब इंटरनेट चलाने के लिए Ethernet केबल और फाइबर कनेक्शन मौजूद हैं, तो राउटर में इस अलग पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि Wi-Fi राउटर में DSL पोर्ट क्यों दिया होता है और इसका असली काम क्या है.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
अब फ्लिप फोन भी रखेगा आपकी लोकेशन का हिसाब, HMD ला रहा नया 4G फोन
टेक्नोलॉजी
फोन के पीछे भी मिलेगी स्क्रीन, Xiaomi ने लॉन्च किए 200MP कैमरे वाले 2 फोन
टेक्नोलॉजी
सर्दियों में ऐसे बढ़ाएं फोन का बैटरी बैकअप, जान लें तरीके
टेक्नोलॉजी
WhatsApp मैसेज आते ही जलेगी फोन की LED लाइट, Pixel 11 Pro में नया फीचर
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion