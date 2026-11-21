कन्नड़ अभिनेत्री पायल चेंगप्पा ने 'मयूखा' के साथ तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है. ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जो कई रहस्यमयी हत्याओं और एक ऐसी महिला की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी सुरक्षा को लेकर डरने लगती है. श्री तेज एसके द्वारा निर्देशित यह फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, इसका ज्यादा प्रमोशन नहीं हो पाया, जिस वजह से कई फिल्म लवर्स शायद इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, हालांकि अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकते हैं.

'मयूखा' ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

बता दें कि 'मयूखा' ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है. यह तेलुगु साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर उन दर्शकों के लिए एक नया ऑप्शन है, जिन्हें सस्पेंस से भरी कहानियां और मर्डर मिस्ट्री पसंद हैं. सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब है कि यह केवल एडल्ट ऑडियंस के लिए है.

View this post on Instagram A post shared by Sri Balaji Video (@sribalajivideo)

बता दें कि यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही चर्चा में आ गई थी. इसने 'न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स' में 'बेस्ट मिस्ट्री फिल्म' का पुरस्कार जीता था.

'मयूखा' किस बारे में है?

यह फिल्म एक युवा महिला की कहानी है, जिसका किरदार पायल चेंगप्पा ने निभाया है. वह एक प्राइवेट बैंक में काम करती है और शहर के एक अपार्टमेंट में अकेली रहती है. उसकी नॉर्मल जिंदगी में तब एक भयानक मोड़ आता है, जब अकेली रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं की एक सीरीज सामने आती है.लगभग उसी समय, उसे अजीबोगरीब बुरे सपने आने लगते हैं और उसके अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं होने लगती हैं. धीरे-धीरे, उसे शक होने लगता है कि कोई उसकी जानकारी के बिना चुपके से उसके घर में रह रहा है. इसके बाद कहानी में कई हैरान कर देने वाले ट्विस्ट आते हैं.

'मयूखा' की कास्ट और क्रू

पायल चेंगप्पा के अलावा, इस फिल्म में देव डी, अमन मसूद, मुरलीधर गौड़ और लावण्या रानी अहम भूमिकाओं में हैं. 131 मिनट की इस थ्रिलर फिल्म को श्री तेज एसके ने लिखा और निर्देशित किया है. इस फिल्म के साथ उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत की है.

शशिधर नल्ला ने 'प्रश्विता एंटरटेनमेंट' के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. टेक्निकल टीम में सिनेमैटोग्राफर के तौर पर फरहान वदक्कन, एडिटर के तौर पर शरत जे और म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सिबी मैथ्यू एलेक्स शामिल हैं.