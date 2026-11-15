बिजली की इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सबसे पहले घर के सदस्यों को फ्रिज खोलने से पहले यह तय करने की आदत डालनी चाहिए कि उन्हें क्या निकालना है. एक ही बार में सारी जरूरी चीजें बाहर निकाल लें और तुरंत दरवाजा बंद कर दें. तो साथ ही पानी की बोतलों को फ्रिज के दरवाजे के रैक में रखने के बजाय अंदर की शेल्फ में रखें जिससे वे जल्दी ठंडी रहें.