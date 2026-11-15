ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब

Fridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब

Fridge Electricity Consumption: घर में फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने और बंद करने की आदत आपके महीने के बजट पर भारी पड़ सकती है. इससे न सिर्फ कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है बल्कि बिजली बिल भी बढ़ता है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Nov 2026 04:24 PM (IST)
Fridge Electricity Consumption: घर में फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने और बंद करने की आदत आपके महीने के बजट पर भारी पड़ सकती है. इससे न सिर्फ कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है बल्कि बिजली बिल भी बढ़ता है.

गर्मी हो या सर्दी लोगों के घरों में फ्रिज एक ऐसा अप्लायंस है जो चौबीसों घंटे बिना रुके चलता रहता है. लेकिन अक्सर घर के बच्चे और बड़े बिना किसी खास वजह के बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते और बंद करते रहते हैं. कभी ठंडा पानी देखने के लिए तो कभी बस यूं ही झांकने के लिए दरवाजा खोला जाता है लेकिन यह छोटी सी आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.

1/8
जब भी आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर की जमा हुई ठंडी हवा तेजी से बाहर निकल जाती है और कमरे की गर्म हवा अंदर घुस जाती है. फ्रिज के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने से उसके सेंसर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं. इसके बाद अंदर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर लाने के लिए कंप्रेसर को दोगुनी ताकत के साथ दोबारा काम शुरू करना पड़ता है.
जब भी आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर की जमा हुई ठंडी हवा तेजी से बाहर निकल जाती है और कमरे की गर्म हवा अंदर घुस जाती है. फ्रिज के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने से उसके सेंसर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं. इसके बाद अंदर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर लाने के लिए कंप्रेसर को दोगुनी ताकत के साथ दोबारा काम शुरू करना पड़ता है.
2/8
एक सामान्य 250 से 300 लीटर का फ्रिज रोजाना औसतन 1 से 1.5 यूनिट बिजली की खपत करता है. लेकिन अगर दिन भर में फ्रिज का दरवाजा 20 से 30 बार बेवजह खोला जाए तो कंप्रेसर का रनिंग टाइम काफी बढ़ जाता है. इससे फ्रिज की रोजाना बिजली खपत में करीब 15 से 25 प्रतिशत तक का सीधा इजाफा हो सकता है जिसका असर सीधे आपके मीटर पर दिखता है.
एक सामान्य 250 से 300 लीटर का फ्रिज रोजाना औसतन 1 से 1.5 यूनिट बिजली की खपत करता है. लेकिन अगर दिन भर में फ्रिज का दरवाजा 20 से 30 बार बेवजह खोला जाए तो कंप्रेसर का रनिंग टाइम काफी बढ़ जाता है. इससे फ्रिज की रोजाना बिजली खपत में करीब 15 से 25 प्रतिशत तक का सीधा इजाफा हो सकता है जिसका असर सीधे आपके मीटर पर दिखता है.
3/8
अगर इस बढ़े हुए खर्च को महीने के हिसाब से जोड़ें तो हर महीने आपके बिजली बिल में करीब 10 से 15 यूनिट की एक्सट्रा बढ़ोतरी हो जाती है. अगर आपके शहर में बिजली की रेट 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट है तो सिर्फ फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने की वजह से आपको हर महीने 100 से 150 रुपये तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं.
अगर इस बढ़े हुए खर्च को महीने के हिसाब से जोड़ें तो हर महीने आपके बिजली बिल में करीब 10 से 15 यूनिट की एक्सट्रा बढ़ोतरी हो जाती है. अगर आपके शहर में बिजली की रेट 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट है तो सिर्फ फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने की वजह से आपको हर महीने 100 से 150 रुपये तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं.
4/8
अगर फ्रिज का दरवाजा कुछ सेकंड के बजाय एक या दो मिनट तक खुला छोड़ दिया जाता है. कई लोग पानी की बोतल निकालते समय या सब्जी ढूंढते वक्त दरवाजा खुला रखकर सोचने लगते हैं. इतनी देर में फ्रिज की लगभग 40 से 50 प्रतिशत कूलिंग खत्म हो जाती है और कंप्रेसर को उसे फिर से ठंडा करने में आधा घंटा लग जाता है.
अगर फ्रिज का दरवाजा कुछ सेकंड के बजाय एक या दो मिनट तक खुला छोड़ दिया जाता है. कई लोग पानी की बोतल निकालते समय या सब्जी ढूंढते वक्त दरवाजा खुला रखकर सोचने लगते हैं. इतनी देर में फ्रिज की लगभग 40 से 50 प्रतिशत कूलिंग खत्म हो जाती है और कंप्रेसर को उसे फिर से ठंडा करने में आधा घंटा लग जाता है.
5/8
बार-बार दरवाजा खोलने से सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं बढ़ता बल्कि फ्रिज की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. कंप्रेसर को बार-बार ऑन और ऑफ होने से उस पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम होने लगती है. इसके अलावा लगातार गर्म हवा अंदर जाने से फ्रीजर में जरूरत से ज्यादा बर्फ जमने लगती है जो कूलिंग को और भी धीमा कर देती है.
बार-बार दरवाजा खोलने से सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं बढ़ता बल्कि फ्रिज की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. कंप्रेसर को बार-बार ऑन और ऑफ होने से उस पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम होने लगती है. इसके अलावा लगातार गर्म हवा अंदर जाने से फ्रीजर में जरूरत से ज्यादा बर्फ जमने लगती है जो कूलिंग को और भी धीमा कर देती है.
6/8
अक्सर लोग फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर गैस्केट पर ध्यान नहीं देते लेकिन बार-बार दरवाजा खोलने और जोर से बंद करने से यह रबर ढीली पड़ जाती है. एक बार रबर खराब हो जाए तो दरवाजा बंद होने के बाद भी अंदर की ठंडी हवा धीरे-धीरे बाहर रिसती रहती है. ऐसे में फ्रिज का कंप्रेसर बिना रुके लगातार चलता रहता है और बिजली का बिल आसमान छूने लगता है.
अक्सर लोग फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर गैस्केट पर ध्यान नहीं देते लेकिन बार-बार दरवाजा खोलने और जोर से बंद करने से यह रबर ढीली पड़ जाती है. एक बार रबर खराब हो जाए तो दरवाजा बंद होने के बाद भी अंदर की ठंडी हवा धीरे-धीरे बाहर रिसती रहती है. ऐसे में फ्रिज का कंप्रेसर बिना रुके लगातार चलता रहता है और बिजली का बिल आसमान छूने लगता है.
7/8
बिजली की इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सबसे पहले घर के सदस्यों को फ्रिज खोलने से पहले यह तय करने की आदत डालनी चाहिए कि उन्हें क्या निकालना है. एक ही बार में सारी जरूरी चीजें बाहर निकाल लें और तुरंत दरवाजा बंद कर दें. तो साथ ही पानी की बोतलों को फ्रिज के दरवाजे के रैक में रखने के बजाय अंदर की शेल्फ में रखें जिससे वे जल्दी ठंडी रहें.
बिजली की इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सबसे पहले घर के सदस्यों को फ्रिज खोलने से पहले यह तय करने की आदत डालनी चाहिए कि उन्हें क्या निकालना है. एक ही बार में सारी जरूरी चीजें बाहर निकाल लें और तुरंत दरवाजा बंद कर दें. तो साथ ही पानी की बोतलों को फ्रिज के दरवाजे के रैक में रखने के बजाय अंदर की शेल्फ में रखें जिससे वे जल्दी ठंडी रहें.
8/8
इसके अलावा महीने में एक बार फ्रिज के दरवाजे की रबर को गुनगुने पानी से साफ जरूर करें और कागज का एक टुकड़ा दरवाजे में फंसाकर चेक करें कि ग्रिप मजबूत है या नहीं. अगर कागज आसानी से बाहर खिंच आता है, तो समझ लें कि रबर बदलने का समय आ गया है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप हर साल हजारों रुपये की बिजली आसानी से बचा सकते हैं.
इसके अलावा महीने में एक बार फ्रिज के दरवाजे की रबर को गुनगुने पानी से साफ जरूर करें और कागज का एक टुकड़ा दरवाजे में फंसाकर चेक करें कि ग्रिप मजबूत है या नहीं. अगर कागज आसानी से बाहर खिंच आता है, तो समझ लें कि रबर बदलने का समय आ गया है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप हर साल हजारों रुपये की बिजली आसानी से बचा सकते हैं.
Published at : 15 Nov 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Electricity Consumption TECH NEWS

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात
घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
टेक्नोलॉजी
Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
टेक्नोलॉजी
Spam Calls: स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल
स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
योगी सरकार का 'नया उत्तर प्रदेश', भर्तियां भरपूर, बंदरबांट नामंजूर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
बिहार
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget