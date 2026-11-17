एक और हिंट फोन की परफॉर्मेंस और स्टोरेज से जुड़ी होती है, जो समय के साथ काफी सुस्त पड़ जाती है. नए ऐप्स और हेवी वेबसाइट्स को चलाने के लिए ज्यादा रैम और तेज प्रोसेसर की जरूरत होती है. अगर आपका फोन बार-बार हैंग हो रहा है ऐप्स अपने आप क्रैश हो रहे हैं या कैमरा खोलने में भी कई सेकंड लग रहे हैं तो यह इशारा है कि हार्डवेयर अब जवाब दे गया है.