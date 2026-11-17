Phone Expiry Date: मोबाइल फोन की एक्सपायरी डेट कब आ जाती है, कब बदलना सही?
Phone Expiry Date: क्या आप भी अपना स्मार्टफोन तब तक चलाते हैं जब तक वह पूरी तरह खराब न हो जाए. लेकिन आपके मोबाइल की भी एक तय एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद इसे चलाना खतरनाक साबित हो सकता है.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 Nov 2026 03:54 PM (IST)
हम में से ज्यादातर लोग अपना स्मार्टफोन तब तक चलाते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से खराब न हो जाए या जबतक उसकी स्क्रीन बिल्कुल टूटकर बिखर न जाए. लेकिन खाने-पीने की चीजों और दवाइयों की तरह ही आपके मोबाइल फोन की भी एक तय उम्र यानी एक्सपायरी डेट होती है. ज्यादातर यूजर्स को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनका फोन अंदर से पुराना और अनसेफ हो चुका है.
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हर स्मार्टफोन कंपनी अपने डिवाइस के लिए एक खास टाइमलाइन तय करती है जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में एंड ऑफ लाइफ या सॉफ्टवेयर सपोर्ट साइकिल कहा जाता है. आमतौर पर बजट और मिड-रेंज एंड्रॉयड फोन्स की यह उम्र 2 से 3 साल होती है जबकि प्रीमियम फोन्स और आईफोन 5 से 7 साल तक साथ निभाते हैं. इस समय के बाद कंपनी फोन के लिए नए अपडेट्स भेजना पूरी तरह बंद कर देती है.
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फोन के पुराने होने का सबसे बड़ा और पहला संकेत सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स का रुकना होता है. जब आपके मोबाइल में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आना बंद हो जाते हैं तो आपका फोन हैकर्स और साइबर ठगों के लिए एक आसान निशाना बन जाता है. आजकल हम अपने फोन में बैंकिंग ऐप्स, UPI और पर्सनल डेटा रखते हैं ऐसे में बिना सेफ्टी वाला पुराना फोन इस्तेमाल करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है.
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इसके अलावा अगर आपके फोन की बैटरी हेल्थ में आने वाली भारी गिरावट है. लिथियम-आयन बैटरियां आमतौर पर 500 से 800 चार्जिंग साइकिल के बाद अपनी क्षमता खोने लगती हैं. अगर आपका फोन दिन में दो से तीन बार चार्ज मांग रहा है चार्जिंग के दौरान जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या बैटरी फूलने लगी है तो समझ लीजिए कि अब इसे रिटायर करने का समय आ गया है.
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एक और हिंट फोन की परफॉर्मेंस और स्टोरेज से जुड़ी होती है, जो समय के साथ काफी सुस्त पड़ जाती है. नए ऐप्स और हेवी वेबसाइट्स को चलाने के लिए ज्यादा रैम और तेज प्रोसेसर की जरूरत होती है. अगर आपका फोन बार-बार हैंग हो रहा है ऐप्स अपने आप क्रैश हो रहे हैं या कैमरा खोलने में भी कई सेकंड लग रहे हैं तो यह इशारा है कि हार्डवेयर अब जवाब दे गया है.
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एक इशारा ऐप्स की कंपैटिबिलिटी का है जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना बंद कर देते हैं. आपने गौर किया होगा कि बहुत पुराने एंड्रॉयड या आईओएस वर्जन पर व्हाट्सऐप, यूट्यूब और बैंकिंग ऐप्स सपोर्ट खत्म कर देते हैं. जब आपके रोजमर्रा के जरूरी काम ही फोन पर अटकने लगें और जरूरी ऐप्स डाउनलोड न हो पाएं तो उस फोन को जबरदस्ती खींचने का कोई फायदा नहीं रह जाता.
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कई बार लोग पुराने फोन को ठीक कराने के लिए बार-बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते हैं और हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. अगर आपके फोन की स्क्रीन, मदरबोर्ड या चार्जिंग पोर्ट में कोई बड़ी खराबी आ गई है और रिपेयरिंग का खर्च फोन की मौजूदा कीमत के आधे से ज्यादा बैठ रहा है तो पैसा लगाना समझदारी नहीं है. ऐसे हालात में मरम्मत कराने के बजाय नया फोन लेना ज्यादा बेहतर सौदा है.
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इसके अलावा नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्याएं भी बताती हैं कि आपका डिवाइस अब जमाने से पीछे छूट गया है. पुराने मॉडल्स के एंटीना और मॉडेम कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे कॉल ड्रॉप, धीमा इंटरनेट और वाई-फाई डिस्कनेक्ट होने जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. आज के 5G दौर में अगर आपका पुराना फोन ठीक से सिग्नल भी नहीं पकड़ पा रहा है तो बदलाव का टाइम आ गया है.
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कुल मिलाकर जब आपका फोन सेफ्टी के लिहाज से कमजोर हो जाए बैटरी साथ छोड़ दे और रोज के कामों में रुकावट बनने लगे तभी उसकी एक्सपायरी डेट मानी जाती है. ऐसे समय में पुराने डिवाइस से चिपके रहने के बजाय अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से एक नए स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो जाना ही सबसे सही और सेफ फैसला साबित होता है.