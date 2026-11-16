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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAadhaar Biometrics Lock: अपने आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कैसे रोकें? घर बैठे मिनटों में करें लॉक

Aadhaar Biometrics Lock: अपने आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कैसे रोकें? घर बैठे मिनटों में करें लॉक

Aadhaar Biometrics Lock: आधार कार्ड का बढ़ता इस्तेमाल जितना सुविधाजनक है डेटा लीक होने पर यह उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है. लेकिन आप घर बैठे अपने बैंक खाते को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 Nov 2026 05:48 PM (IST)
Aadhaar Biometrics Lock: आधार कार्ड का बढ़ता इस्तेमाल जितना सुविधाजनक है डेटा लीक होने पर यह उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है. लेकिन आप घर बैठे अपने बैंक खाते को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

आज के समय में आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे काॅमन दस्तावेज बन चुका है. देश की तकरीबन 90 फीसदी से ज्यादा आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. बैंक खाता खोलने से लेकर नया सिम कार्ड लेने और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन इसकी बढ़ती जरूरत के साथ ही साइबर ठगी और डेटा लीक का खतरा भी तेजी से बढ़ा है.

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अक्सर हम अनजान जगहों पर फोटोकॉपी जमा कर देते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना आधार नंबर शेयर कर देते हैं. अगर किसी गलत इंसान के हाथ आपके फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली का डेटा लग जाए तो वह आपके बैंक खाते में सेंध लगा सकता है. इसी खतरे से आम लोगों को बचाने के लिए UIDAI ने बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक की बेहद काम की सुविधा शुरू की है.
अक्सर हम अनजान जगहों पर फोटोकॉपी जमा कर देते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना आधार नंबर शेयर कर देते हैं. अगर किसी गलत इंसान के हाथ आपके फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली का डेटा लग जाए तो वह आपके बैंक खाते में सेंध लगा सकता है. इसी खतरे से आम लोगों को बचाने के लिए UIDAI ने बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक की बेहद काम की सुविधा शुरू की है.
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आधार बायोमेट्रिक लॉक एक ऐसा सेफ्टी कवच है जिसे ऑन करने के बाद कोई भी आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई ठग आपके बायोमेट्रिक डेटा की कॉपी बना भी ले तो वह उससे पैसे नहीं निकाल पाएगा. जब तक आप खुद इसे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी तरह से बंद रहेगा और आपका खाता सुरक्षित रहेगा.
आधार बायोमेट्रिक लॉक एक ऐसा सेफ्टी कवच है जिसे ऑन करने के बाद कोई भी आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई ठग आपके बायोमेट्रिक डेटा की कॉपी बना भी ले तो वह उससे पैसे नहीं निकाल पाएगा. जब तक आप खुद इसे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी तरह से बंद रहेगा और आपका खाता सुरक्षित रहेगा.
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इस सुविधा को चालू करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में आधिकारिक mAadhaar ऐप डाउनलोड करें या फिर myAadhaar की वेबसाइट पर जाएं. ध्यान रखें कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा.
इस सुविधा को चालू करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में आधिकारिक mAadhaar ऐप डाउनलोड करें या फिर myAadhaar की वेबसाइट पर जाएं. ध्यान रखें कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा.
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वेबसाइट या ऐप खोलने के बाद अपने आधार नंबर और कैप्चा कोड की मदद से लॉग-इन करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा. यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से Lock/Unlock Biometrics के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अगली स्क्रीन पर सिस्टम आपको बताएगा कि लॉक करने के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा जिसे ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें.
वेबसाइट या ऐप खोलने के बाद अपने आधार नंबर और कैप्चा कोड की मदद से लॉग-इन करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा. यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से Lock/Unlock Biometrics के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अगली स्क्रीन पर सिस्टम आपको बताएगा कि लॉक करने के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा जिसे ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें.
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इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करें. जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे कुछ ही सेकंड में आपके आधार का बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा और स्क्रीन पर इसका मैसेज भी दिखने लगेगा. इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से दो मिनट का समय लगता है और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता यानी यह सुरक्षा सुविधा पूरी तरह मुफ्त है.
इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करें. जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे कुछ ही सेकंड में आपके आधार का बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा और स्क्रीन पर इसका मैसेज भी दिखने लगेगा. इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से दो मिनट का समय लगता है और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता यानी यह सुरक्षा सुविधा पूरी तरह मुफ्त है.
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कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आधार लॉक करने के बाद क्या वे खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसका जवाब है कि जरूरत पड़ने पर आप इसे कभी भी बड़ी आसानी से अनलॉक कर सकते हैं. मान लीजिए आपको नया सिम लेना है या कहीं अंगूठा लगाना है तो आप ऐप या वेबसाइट पर जाकर कुछ मिनटों के लिए इसे अस्थायी रूप से अनलॉक कर सकते हैं.
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आधार लॉक करने के बाद क्या वे खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसका जवाब है कि जरूरत पड़ने पर आप इसे कभी भी बड़ी आसानी से अनलॉक कर सकते हैं. मान लीजिए आपको नया सिम लेना है या कहीं अंगूठा लगाना है तो आप ऐप या वेबसाइट पर जाकर कुछ मिनटों के लिए इसे अस्थायी रूप से अनलॉक कर सकते हैं.
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टेंपररी अनलॉक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम पूरा होने के बाद यह सिस्टम अपने आप फिर से लॉक हो जाता है. इसके अलावा, अगर आप चाहें तो इसे स्थायी रूप से भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे हमेशा लॉक रखना ही समझदारी है. लॉक रहने के दौरान भी आप ओटीपी आधारित सेवाओं और वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के पहले की तरह कर सकते हैं.
टेंपररी अनलॉक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम पूरा होने के बाद यह सिस्टम अपने आप फिर से लॉक हो जाता है. इसके अलावा, अगर आप चाहें तो इसे स्थायी रूप से भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे हमेशा लॉक रखना ही समझदारी है. लॉक रहने के दौरान भी आप ओटीपी आधारित सेवाओं और वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के पहले की तरह कर सकते हैं.
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आज के डिजिटल दौर में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि आप आज ही अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दें. साथ ही, कहीं भी आधार की कॉपी देते समय सामान्य कार्ड के बजाय मास्क्ड आधार का उपयोग करें जिसमें शुरुआती आठ डिजिट छिपे रहते हैं और आपकी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है.
आज के डिजिटल दौर में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि आप आज ही अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दें. साथ ही, कहीं भी आधार की कॉपी देते समय सामान्य कार्ड के बजाय मास्क्ड आधार का उपयोग करें जिसमें शुरुआती आठ डिजिट छिपे रहते हैं और आपकी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है.
Published at : 16 Nov 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Aadhaar Biometric TECH NEWS

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