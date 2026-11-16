टेंपररी अनलॉक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम पूरा होने के बाद यह सिस्टम अपने आप फिर से लॉक हो जाता है. इसके अलावा, अगर आप चाहें तो इसे स्थायी रूप से भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे हमेशा लॉक रखना ही समझदारी है. लॉक रहने के दौरान भी आप ओटीपी आधारित सेवाओं और वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के पहले की तरह कर सकते हैं.