केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. राहुल पिछले 12 साल से टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन 2026 में आकर उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर अपना रेड बॉल डेब्यू किया. न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट पारी में ही उन्होंने शतक लगाकर दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह बना ली है.

केएल राहुल ऐसे केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी टेस्ट डेब्यू पारी में शतक लगाया है. उनसे पहले केवल सुनील गावस्कर और सुरेंदर अमरनाथ ऐसा कर पाए थे. गावस्कर और अमरनाथ ने साल 1976 में ऐसा किया था.

50 साल के सूखे का अंत

पिछले पचास साल में कोई भी भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड में अपनी पहली पारी में शतक नहीं लगा पाया था. गावस्कर और अमरनाथ के पचास साल बाद आखिरकार राहुल ने ऐसा कर दिखाया है. गावस्कर ने 1976 में ऑकलैंड में खेलते हुए 116 रन बनाए थे. वहीं सुरेंदर अमरनाथ ने उसी मैच में 124 रन बनाए थे. यह दोनों बल्लेबाजों का न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट मैच था.

सुनील गावस्कर - 116 रन (1976 - ऑकलैंड)

सुरेंदर अमरनाथ - 124 रन (1976 - ऑकलैंड)

केएल राहुल - 136 रन (2026 - वेलिंगटन)

रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा

इसी मुकाबले में केएल राहुल ने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. राहुल ने अब तक 123 टेस्ट पारियों में 4424 रन बना लिए हैं. इसी पारी में उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने अपने 67 मैचों के टेस्ट करियर में 4301 रन बनाए थे.

मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे. जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने केवल एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए थे. राहुल ने तीसरे दिन अपना शतक पूरा किया, उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल भी अर्धशतक लगा चुके हैं.

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