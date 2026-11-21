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पेरू में डोली धरती, 6.8 तीव्रता का भूकंप, कितना हुआ नुकसान
साउथ अमेरिकी देश पेरू के कारहुआमायो से 9 किमी उत्तर-पूर्व में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. स्थानीय समयानुसार भूकंप शुक्रवार शाम को आया और इसके झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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