एक्सप्लोरर
Facebook आपकी हर चाल पर रख रहा है नजर! सिर्फ 1 मिनट में बंद करें ये खतरनाक ट्रैकिंग सेटिंग, वरना पड़ेगी भारी कीमत
Facebook: अगर आप Facebook इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकर हैरानी हो सकती है कि Meta आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है.
अगर आप Facebook इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकर हैरानी हो सकती है कि Meta आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है. आप क्या सर्च कर रहे हैं किन वेबसाइट्स पर जा रहे हैं या किन ऐप्स से जुड़ रहे हैं इन सबकी जानकारी बैकग्राउंड में ट्रैक की जाती है. कई यूजर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता कि उनका डेटा कब और कैसे इस्तेमाल हो रहा है. अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो इस ट्रैकिंग को खुद देख भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं.
1/5
2/5
Published at : 06 Feb 2026 03:57 PM (IST)
Tags :Meta FACEBOOK TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Facebook आपकी हर चाल पर रख रहा है नजर! सिर्फ 1 मिनट में बंद करें ये खतरनाक ट्रैकिंग सेटिंग, वरना पड़ेगी भारी कीमत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
महंगा Flagship फोन लेने से पहले रुकिए! फायदे नहीं, ये 3 बड़े नुकसान जानकर उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
6 Photos
धड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25+ की कीमत! जानिए कहां मिल रहा है सबसे बेस्ट ऑफर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Airtel ने बढ़ाई Jio की टेंशन! एक साथ आए 2 नए प्लान, अनलिमिटेड 5G के साथ मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Facebook आपकी हर चाल पर रख रहा है नजर! सिर्फ 1 मिनट में बंद करें ये खतरनाक ट्रैकिंग सेटिंग, वरना पड़ेगी भारी कीमत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
महंगा Flagship फोन लेने से पहले रुकिए! फायदे नहीं, ये 3 बड़े नुकसान जानकर उड़ जाएंगे होश
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion