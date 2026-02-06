हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFacebook आपकी हर चाल पर रख रहा है नजर! सिर्फ 1 मिनट में बंद करें ये खतरनाक ट्रैकिंग सेटिंग, वरना पड़ेगी भारी कीमत

Facebook आपकी हर चाल पर रख रहा है नजर! सिर्फ 1 मिनट में बंद करें ये खतरनाक ट्रैकिंग सेटिंग, वरना पड़ेगी भारी कीमत

Facebook: अगर आप Facebook इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकर हैरानी हो सकती है कि Meta आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 03:57 PM (IST)
Facebook: अगर आप Facebook इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकर हैरानी हो सकती है कि Meta आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है.

अगर आप Facebook इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकर हैरानी हो सकती है कि Meta आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है. आप क्या सर्च कर रहे हैं किन वेबसाइट्स पर जा रहे हैं या किन ऐप्स से जुड़ रहे हैं इन सबकी जानकारी बैकग्राउंड में ट्रैक की जाती है. कई यूजर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता कि उनका डेटा कब और कैसे इस्तेमाल हो रहा है. अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो इस ट्रैकिंग को खुद देख भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं.

1/5
1/5

Meta ने Facebook ऐप में एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसे हटाया भी जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Facebook ऐप खोलना होगा.
Meta ने Facebook ऐप में एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसे हटाया भी जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Facebook ऐप खोलना होगा.
2/5
2/5

ऐप खुलते ही ऊपर की तरफ दिख रहे तीन लाइन वाले मेन्यू आइकन पर टैप करें. इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Settings & Privacy का विकल्प दिखाई देगा, जहां से आपको सेटिंग्स में जाना है.
ऐप खुलते ही ऊपर की तरफ दिख रहे तीन लाइन वाले मेन्यू आइकन पर टैप करें. इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Settings & Privacy का विकल्प दिखाई देगा, जहां से आपको सेटिंग्स में जाना है.
Published at : 06 Feb 2026 03:57 PM (IST)
Meta FACEBOOK TECH NEWS HINDI

