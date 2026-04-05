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AI चैटबॉट का ज्यादा इस्तेमाल कमजोर कर सकता है आपका दिमाग! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
AI Chatbot: AI चैटबॉट्स के साथ बातचीत करते समय एक बात अक्सर देखने को मिलती है कि वे यूजर की बातों से सहमति जताने की कोशिश करते हैं.
अगर आप ChatGPT, Gemini, Claude या Grok जैसे AI चैटबॉट्स का बार-बार इस्तेमाल करते हैं तो यह सुविधा धीरे-धीरे आपके सोचने के तरीके और ज्ञान पर असर डाल सकती है. यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं बल्कि Massachusetts Institute of Technology के शोधकर्ताओं की चेतावनी है जिन्होंने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है.
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Published at : 05 Apr 2026 07:02 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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