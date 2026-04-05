AI चैटबॉट्स के साथ बातचीत करते समय एक बात अक्सर देखने को मिलती है कि वे यूजर की बातों से सहमति जताने की कोशिश करते हैं. शुरुआत में यह व्यवहार काफी मददगार लगता है क्योंकि इससे काम जल्दी और आसान हो जाता है. लेकिन धीरे-धीरे यही आदत एक समस्या बन सकती है. जब कोई सिस्टम बार-बार आपकी राय को सही ठहराता है तो आप बिना जांचे-परखे उसी पर भरोसा करने लगते हैं.