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अब वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं पड़ेगी एडिटर की जरूरत, Gemini करेगा पूरा काम

Gemini Omni AI Model: वीडियो एडिट करने के लिए अब एडिटर की जरूरत नहीं रहेगी. गूगल ने जेमिनी को वीडियो एडिट करने की कैपेलिबिटीज से लैस कर दिया है. अब यह कुछ ही देर में वीडियो एडिट कर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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  • जेमिनी के साथ अब AI की मदद से कर पाएंगे वीडियो एडिटिंग।
  • बिना एडिटिंग जानकारी के, नैचुरल भाषा में प्रॉम्प्ट दें।
  • मॉडल सीन बदलने, स्टाइल बदलने, एलिमेंट जोड़ने में सक्षम।
  • यूजर अपनी आवाज़ और शक्ल से डिजिटल वर्जन बना सकेंगे।

Gemini Omni AI Model: अब वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह काम आप गूगल जेमिनी पर कर पाएंगे. गूगल ने अनाउंस किया है कि अब यूजर जेमिनी पर वीडियो अपलोड कर उसे Gemini Omni मॉडल से एडिट कर पाएंगे. खास बात यह है कि इसके लिए यूजर को एडिटिंग की जानकारी होना जरूरी नहीं है. वीडियो अपलोड करने के बाद उसे नैचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देना है. बाकी का सारा काम जेमिनी अपने आप संभाल लेगा. यह मॉडल सीन मॉडिफाई करने, विजुअल स्टाइल चेंज करने, नए एलिमेंट एड करने और वीडियो क्लिप को रिफाइन करने जैसे काम कर पाएगा.

जेमिनी से कैसे करें वीडियो एडिट?

जेमिनी से वीडियो एडिट करवाना एकदम आसान है. इसके लिए सबसे पहले जेमिनी ऐप को ओपन करें और अपनी मर्जी का कोई भी वीडियो इस पर अलोड कर दे. वीडियो अपलोड होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिखें. प्रॉम्प्ट में आपको यह बताना है कि आप वीडियो में क्या चेंज करना चाहते हैं या वीडियो कैसे एडिट करना है. इसके बाद कुछ ही देर में जेमिनी वीडियो को एडिट कर आपको रिजल्ट दिखा देगा. अगर एडिट किया हुआ वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप प्रॉम्प्ट देकर अपने मनपसंद बदलाव करवा सकते हैं. आखिर में रिजल्ट को रिव्यू कर सेवल कर लें. जेमिनी ऐप के साथ-साथ इसके वेब वर्जन पर भी वीडियो एडिट किया जा सकता है. 

गूगल का नया मल्टीमॉडल एआई मॉडल है Gemini Omni

गूगल ने बीते महीने ही Gemini Omni मॉडल का ऐलान किया था. कंपनी इसे सिनेमैटिक वीडियो जनरेशन और एडिटिंग मॉडल बता रही है, जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो इनपुट को समझ सकता है. यूजर इसमें वीडियो, फोटो, ड्रॉइंग या कोई दूसरा रेफरेंस मैटेरियल अपलोड कर बोलचाल की भाषा वाले प्रॉम्प्ट से नया वीडियो क्रिएट या एडिट कर सकता है. ट्रेडिशनल एडिटिंग टूल्स की तरह इसमें वीडियो को सीन-बाई-सीन एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती. यूजर को वीडियो अपलोड कर सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है. एडिटर वाले सारे काम यह मॉडल खुद से कर देगा. यह मॉडल पुराने इंस्ट्रक्शन याद रखता है, जिससे सीन, कैरेक्टर और विजुअल एलिमेंट में कंसिस्टेंसी बनी रहती है.

खुद का डिजिटल वर्जन बना सकते हैं यूजर्स

गूगल का कहना है कि इस मॉडल की मदद से यूजर अपना डिजिटल वर्जन भी बना सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी वॉइस और अपीयरेंस का यूज करना होगा. यानी इस मॉडल पर यूजर अपनी वॉइस और शक्ल अपलोड कर अपना वर्जन बना पाएंगे. बाद में इस वर्जन को वीडियो में भी यूज किया जा सकेगा. 

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Published at : 01 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
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