Meta को टक्कर देने आ रहे Apple Smart Glasses, लॉन्च से पहले लीक हुई जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple Smart Glasses 2027 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है।

शुरुआती मॉडलों में कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और सिरी सपोर्ट मिलेगा।

कंपनी आईवियर मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में मेटा, गूगल जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

Apple Smart Glasses: ऐप्पल के स्मार्ट चश्मों के लिए इंतजार थोड़ा और लंबा होने जा रहा है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी 2027 के अंत तक इन्हें लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ऐप्पल के ये स्मार्ट चश्मे मेटा के रे-बेन स्मार्टग्लासेस और गूगल के हाल ही में पेश किए गए ऑडियो ग्लासेस को टक्कर देंगे. ऐप्पल इन चश्मों को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन डेवलपमेंट में लग रहे समय के कारण लॉन्च टाइमलाइन को आगे खिसका दिया गया है. आइए जानते हैं कि Apple Smart Glasses में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे और इनकी अनुमानित कीमत कितनी बताई जा रही है.

कैसा होगा Apple Smart Glasses का डिजाइन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल के स्मार्ट चश्मों में ओवल-शेप के कैमरा लगे होंगे और ये कई यूनीक कलर और अलग-अलग स्टाइल के फ्रेम के साथ लॉन्च होंगे. कंपनी का मानना है कि स्मार्ट चश्मे हेल्थ डिवाइस के तौर पर अपनी जगह बना लेंगे और आगे चलकर इनमें ऑगमेंटेड रिएलिटी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, जिससे लोगों के देखने का तरीका बेहतर होगा. हालांकि, इस पूरी प्रोसेस में कई सालों का समय लग सकता है. ऐप्पल इन चश्मों के लिए खुद ही प्लास्टिक फ्रेम तैयार करेगी. कंपनी अपने फर्स्ट जनरेशन स्मार्टग्लासेस के लिए बड़े रेक्टेंगुलर फ्रेम, पतले रेक्टेंगुलर डिजाइन, बड़े सर्कुलर फ्रेम और छोटे सर्कुलर फ्रेम डिजाइन को टेस्ट कर रही है.

टिम कुक के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है स्मार्ट ग्लासेस

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक के लिए स्मार्ट ग्लासेस फर्स्ट प्रायोरिटी बने हुए हैं. कंपनी इन स्मार्ट चश्मों को सिरी और ऐप्पल इंटेलीजेंस के लिए एक नया हार्डवेयर प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है. साथ ही इससे ऐप्पल को आईवियर मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने में मदद मिलेगी.

Apple Smart Glasses में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे?

ऐप्पल के फर्स्ट जनरेशन स्मार्ट चश्मों में फ्यूरिस्टिक की जगह बेसिक फीचर्स मिलने वाले हैं. ये चश्मे बिल्ट-इन कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ लॉन्च होंगे. इनमें सिरी इंटरेक्शन, म्यूजिक प्लेबैक, नोटिफिकेशन और टर्न-बाय-टर्न वाकिंग डायरेक्शन जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. सेकंड जनरेशन मॉडल में डिस्प्ले दिया जा सकता है. अमेरिका में ऐप्पल के इस प्रोडक्ट की कीमत 200-500 डॉलर (लगभग 17,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये) तक रह सकती है. भारत में कीमत इससे थोड़ी ज्यादा रह सकती है.

स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में बढ़ रहा है कंपीटिशन

पिछले कुछ समय से स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में कंपीटिशन तेजी से बढ़ा है. मेटा इस सेगमेंट की बादशाह बनी हुई है, वहीं गूगल, सैमसंग, ऐप्पल और नथिंग जैसी दूसरी कंपनियों ने अब एंट्री की तैयारी कर ली है. अगले कुछ महीनों में कई नए स्मार्ट चश्मे लॉन्च होने के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें-

कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? बंद पड़ा फोन हो सकता है बेकार