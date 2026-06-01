कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात

कॉकरोच जनता पार्टी पर भारत के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने भी प्रतिक्रिया दी है. राधाकृष्णन ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का बिना नाम लिए कहा कि अगर मीडिया और समाज युवाओं को अच्छी उपलब्धियों और सकारात्मक कामों को नहीं दिखाएगा तो युवा निराश होकर इंटरनेट के भ्रामक ट्रेंड्स या 'कॉकरोच' के पीछे चलने लगेंगे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज को सही राह दिखाने और लोगों का भरोसा मजबूत करने के लिए रचनात्मक पत्रकारिता जरूरत है.

'सकारात्मक कामों की रिपोर्टिंग पर दिया जाए जोर'

मलयालम दैनिक ‘दीपिका’ की 140वीं वर्षगांठ के समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए राधाकृष्णन ने कहा कि सकारात्मक विकास पर मीडिया में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को सही जानकारी और आदर्श मिल सकें. उन्होंने कहा,'सकारात्मक कामों की अच्छी तरह से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए. तभी युवाओं को सही जानकारी मिलेगी, वरना वे रुचि खो देंगे और ‘कॉकरोच’ की राह पर चल पड़ेंगे.'

'विकसित भारत के लिए हर वर्ग का योगदान जरूरी'

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लीडरशिप में भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जिम्मेदार मीडिया संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने कहा, 'हम 2047 तक सबसे विकसित देश बनना चाहते हैं. समाज के हर वर्ग के योगदान के बिना यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.'

उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, जो समय की कसौटी के हिसाब से जरूरी नहीं हैं. जाहिर तौर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर खाततौर से युवाओं के बीच सोशल मीडिया सेंसेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वास्तव में कोई चीज एक ही दिन में इतना ध्यान आकर्षित करने लायक है.

उन्होंने कहा, 'अगर कोई चीज वाकई अच्छी है तो लोग एक हफ्ते, 10 दिन या यहां तक ​​कि एक महीने बाद भी उसके महत्व को पहचानते रहेंगे.' राधाकृष्णन ने कहा, 'उनके बारे में कोई नहीं जानता. अचानक, वे हर जगह फैल गए हैं. यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता.' उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नेक विचार और सकारात्मक संदेश समाज के हर कोने तक पहुंचने चाहिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए.

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CJI की टिप्पणी के बाद बनी CJP

भारत के चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 'कॉकरोच' और 'परजीवी' को लेकर की गई एक टिप्पणी पर हुए विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर यह व्यंग्यात्मक मंच सामने आया. हालांकि बाद में, सीजेाई सूर्यकांत ने साफ किया कि 'फर्जी डिग्रियों' के माध्यम से विधि पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को लेकर उनकी ओर की गई टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया.

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