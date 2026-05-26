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बिजली मीटर में जलने वाली हरी-पीली और लाल लाइट क्या मतलब? समझ गए तो कभी नहीं होगा नुकसान
Meter Light Meaning: अक्सर लोग इन लाइटों पर ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा बिजली बिल, वायरिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
हर महीने बिजली का बिल आते ही ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी ज्यादा बिजली खर्च कैसे हो गई. कई बार लोग सोचते हैं कि शायद मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है या फिर कहीं कोई तकनीकी खराबी है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजली का मीटर खुद हर समय अपने अंदर चल रही स्थिति के बारे में संकेत देता रहता है. मीटर पर लगी छोटी-छोटी हरी, पीली और लाल एलईडी लाइटें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होतीं बल्कि ये आपके घर की बिजली सप्लाई, खपत और संभावित खतरे की जानकारी देती हैं.
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Published at : 26 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :Electric Meter TECH NEWS HINDI
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