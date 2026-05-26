बिजली मीटर में जलने वाली हरी-पीली और लाल लाइट क्या मतलब? समझ गए तो कभी नहीं होगा नुकसान

अक्सर लोग इन लाइटों पर ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा बिजली बिल, वायरिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर इन संकेतों का मतलब समझ लिया जाए तो समय रहते कई परेशानियों से बचा जा सकता है. बिजली मीटर में जलने वाली हरी या कभी-कभी लाल रंग की लाइट इस बात का संकेत होती है कि मीटर तक बिजली की सप्लाई सही तरीके से पहुंच रही है.