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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिजली मीटर में जलने वाली हरी-पीली और लाल लाइट क्या मतलब? समझ गए तो कभी नहीं होगा नुकसान

बिजली मीटर में जलने वाली हरी-पीली और लाल लाइट क्या मतलब? समझ गए तो कभी नहीं होगा नुकसान

Meter Light Meaning: अक्सर लोग इन लाइटों पर ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा बिजली बिल, वायरिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 10:42 AM (IST)
Meter Light Meaning: अक्सर लोग इन लाइटों पर ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा बिजली बिल, वायरिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

हर महीने बिजली का बिल आते ही ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी ज्यादा बिजली खर्च कैसे हो गई. कई बार लोग सोचते हैं कि शायद मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है या फिर कहीं कोई तकनीकी खराबी है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजली का मीटर खुद हर समय अपने अंदर चल रही स्थिति के बारे में संकेत देता रहता है. मीटर पर लगी छोटी-छोटी हरी, पीली और लाल एलईडी लाइटें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होतीं बल्कि ये आपके घर की बिजली सप्लाई, खपत और संभावित खतरे की जानकारी देती हैं.

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अक्सर लोग इन लाइटों पर ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा बिजली बिल, वायरिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर इन संकेतों का मतलब समझ लिया जाए तो समय रहते कई परेशानियों से बचा जा सकता है. बिजली मीटर में जलने वाली हरी या कभी-कभी लाल रंग की लाइट इस बात का संकेत होती है कि मीटर तक बिजली की सप्लाई सही तरीके से पहुंच रही है.
अक्सर लोग इन लाइटों पर ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा बिजली बिल, वायरिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर इन संकेतों का मतलब समझ लिया जाए तो समय रहते कई परेशानियों से बचा जा सकता है. बिजली मीटर में जलने वाली हरी या कभी-कभी लाल रंग की लाइट इस बात का संकेत होती है कि मीटर तक बिजली की सप्लाई सही तरीके से पहुंच रही है.
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जब यह लाइट लगातार जलती रहती है तो इसका मतलब होता है कि बिजली लाइन सामान्य रूप से काम कर रही है और मीटर को सही तरीके से पावर मिल रही है. वहीं बिजली कटने की स्थिति में यह लाइट बंद हो जाती है. यानी यह लाइट सीधे तौर पर बताती है कि आपके घर तक सप्लाई पहुंच रही है या नहीं.
जब यह लाइट लगातार जलती रहती है तो इसका मतलब होता है कि बिजली लाइन सामान्य रूप से काम कर रही है और मीटर को सही तरीके से पावर मिल रही है. वहीं बिजली कटने की स्थिति में यह लाइट बंद हो जाती है. यानी यह लाइट सीधे तौर पर बताती है कि आपके घर तक सप्लाई पहुंच रही है या नहीं.
Published at : 26 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Electric Meter TECH NEWS HINDI

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