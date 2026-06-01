दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप इस वक्त दुनिया के सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है. जीवनशैली में आए बदलाव और पैकेटबंद भोजन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण यहां की 80% से अधिक आबादी मोटापे की चपेट में है.
- मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के मामले बढ़े.
नीले समंदर की लहरों और बेहद खूबसूरत नजारों से घिरा अमेरिकन समोआ द्वीप इन दिनों एक बेहद डरावनी वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों को लुभाने वाला यह छोटा सा अमेरिकी द्वीप आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट की मार झेल रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया रिपोर्टों ने भी इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है. यहां मोटापा अब कोई आम समस्या नहीं, बल्कि एक जानलेवा महामारी का रूप ले चुका है, जिसकी चपेट में आकर यहां की बहुसंख्यक आबादी बेहद अस्वस्थ हो चुकी है.
समोआ द्वीप में मोटापे के भयावह आंकड़े
प्रशांत महासागर के इस हिस्से में वजन बढ़ने और मोटापे की रफ्तार ने पिछले कुछ सालों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकन समोआ की करीब 68.5% से लेकर 75% वयस्क आबादी आधिकारिक रूप से मोटापे का शिकार हो चुकी है. यह पूरी दुनिया के किसी भी देश या विशेष क्षेत्र में दर्ज की गई सबसे अधिक और खतरनाक दरों में से एक है. हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आज के समय में पूरे द्वीप पर किसी सामान्य वजन वाले स्थानीय नागरिक को ढूंढ पाना बेहद दुर्लभ काम हो गया है.
महिलाओं और बच्चों पर टूटा बीमारी का कहर
इस अस्वस्थ जीवनशैली का सबसे दर्दनाक असर यहां की महिलाओं और छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है. लिंग के आधार पर अगर आंकड़ों को देखें, तो पुरुषों के मुकाबले यहां की महिलाओं में मोटापे की दर बहुत ज्यादा पायी गई है, जहां 80% से अधिक महिलाएं मोटापे से बुरी तरह ग्रस्त हैं. केवल वयस्क ही नहीं, बल्कि यहां की आने वाली पीढ़ी भी इस संकट की आग में झुलस रही है. द्वीप के लगभग 35% से 45% बच्चे और किशोर उम्र के लड़के-लड़कियां भी अत्यधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आ चुके हैं.
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खान-पान के कल्चर में आया हैरान करने वाला बदलाव
आखिर इस खूबसूरत द्वीप के लोग अचानक इतने अनफिट कैसे हो गए, इसकी सबसे बड़ी वजह यहां के खान-पान और रोजमर्रा के रहन-सहन में आया बदलाव है. पिछले कुछ दशकों में समोआ के लोगों का पारंपरिक भोजन पूरी तरह गायब हो गया है और उसकी जगह पूरी तरह जंक फूड और फास्ट फूड ने ले ली है. सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, यहां के लोगों की थाली में केवल तली-भुनी चीजें ही नजर आती हैं. स्थानीय लोग अब पूरी तरह से पैकेटबंद और डिब्बाबंद खाना खाने के आदी हो चुके हैं.
ताजे फल-सब्जियों का अकाल और प्रोसेस्ड फूड की बाढ़
द्वीप पर भोजन की संस्कृति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि अब वहां के स्थानीय किराना स्टोरों और बाजारों में खोजने से भी ताजे फल या हरी सब्जियां नहीं मिलती हैं. इस छोटे से द्वीप पर खाने-पीने की लगभग सभी चीजें बाहर से आयात की जाती हैं, जिनमें भारी मात्रा में प्रोसेस्ड भोजन शामिल होता है. आलू के चिप्स, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स और अत्यधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स अब यहां के लोगों का मुख्य आहार बन चुके हैं. इसी प्रोसेस्ड भोजन की बाढ़ ने समोआ को बीमारियों का घर बना दिया है.
हर तीसरा वयस्क हुआ इस खतरनाक बीमारी का शिकार
गलत आदतों और मोटापे के इस जानलेवा कॉम्बिनेशन ने यहां के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के दलदल में धकेल दिया है. अमेरिकन समोआ में आज हर 3 में से 1 वयस्क व्यक्ति गंभीर रूप से डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है, जो दुनिया में सबसे हाई रिस्क रेट है. इसके अलावा, बेहद कम उम्र के युवाओं और किशोरों में भी अब हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के गंभीर मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसने डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है.
औसत उम्र पर पड़ा सीधा और बेहद बुरा असर
गंभीर बीमारियों के लगातार बढ़ने के कारण समोआ के लोगों की औसत उम्र यानी जीवन प्रत्याशा पर भी बहुत बुरा और विपरीत असर पड़ा है. इस द्वीप पर रहने वाले लोग अपनी सामान्य उम्र पूरी करने से पहले ही इन क्रॉनिक बीमारियों के कारण दम तोड़ रहे हैं. जो द्वीप कभी अपनी शांति और ताजी हवा के लिए जाना जाता था, वह आज केवल अपनी खराब सेहत और अनफिट आबादी की वजह से दुनिया के नक्शे पर एक चेतावनी बनकर उभरा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन अब यहां की सरकार के साथ मिलकर स्थिति सुधारने के प्रयास कर रहा है.
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Source: IOCL