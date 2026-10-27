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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMLC Election Results 2026 Live: यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर काउटिंग, किसकी जीत-किसकी हार?

MLC Election Results 2026 Live: यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर काउटिंग, किसकी जीत-किसकी हार?

MLC Election Results 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषद की 28 सीटों पर काउटिंग शुरू हो गई है. इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 27 Oct 2026 09:40 AM (IST)

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Source : PTI

Background

देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव के बाद आज काउटिंग हो रही है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और कांग्रेस के महागठबंधन के बीच कड़ी टिक्कर है. उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर और बिहार की 8 सीटों पर रिजल्ट आना है.

उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों पर रिजल्ट आना है. इसमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट्स, आगरा, मेरठ और वाराणसी डिवीजन ग्रेजुएट्स शामिल हैं. इलाहाबाद-झांसी डिवीजन ग्रेजुएट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं. बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन टीचर्स सीट शामिल हैं.

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर काउटिंग हो रही है. इसमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी सीट शामिल हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीट शामिल है.

कर्नाटक विधान परिषद की 4 सीटों पर काउटिंग हो रही है. इसमें 2 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उसकी 5 सीटों पर काउंटिंग हो रही है. इसमें 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. 

09:40 AM (IST)  •  27 Oct 2026

MLC Election Results 2026 Live: यूपी में भी काउंटिंग शुरू

उत्तर प्रदेश में भी काउंटिंग शुरू हो गई है. बरेली समेत सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

09:32 AM (IST)  •  27 Oct 2026

MLC Election Results 2026 Live: महाराष्ट्र में काउंटिंग शुरू

महाराष्ट्र के नागपुर डिविजन पर काउंटिंग शुरू हो गई है. यहां मानकपुर इनडोर स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

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