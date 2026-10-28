Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर

Drishyam 3 Box Office Collection Day 26: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते में भी मजबूत बनी हुई है और ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है. रिलीज के 26वें दिन भी इसने खूब दम दिखाया

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' का क्रेज रिलीज के चौथे हफ्ते में भी बरकरार है. दिलचस्प बात ये है कि तमाम नई रिलीज के बीच ये क्राइम थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और शानदार कमाई भी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है? 

'दृश्यम 3' ने 26वें दिन कितनी की कमाई? 
बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 26वें दिन 3 हजार 208 शोज से 1.25 करोड़ की नेट कमाई की है. इसके साथ ही, भारत में इसका  कुल नेट कलेक्शन 371.20 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 444.60 करोड़ रुपये हुई है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने 26वें दिन 0.25 करोड़ की कमाई की, जिससे ओवरसीज में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 131.75 करोड़ तक पहुंच गया है. इसी के साथ इस फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 576.35 करोड़ हो गया है. 

'दृश्यम 3' भारत में 400 करोड़ का आंकड़ा छूने से है कितनी दूर? 
'दृश्यम 3' ने रिलीज के 26 दिनों में भारत में 371.20 करोड़ की कमाई कर डाली है. ये फिल्म अब एक बड़े मील के पत्थर को पार करने की ओर बढ़ रही है. दरअसल ये अब 400 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है. हालांकि इसके लिए इसे 28.8 करोड़ की कमाई करनी होगी. लेकिन इस आंकड़े को पार करना आसान नहीं लग रहा है. भले ही ये अब भी 1 करोड़ से ऊपर कमाई कर रही है अगर पांचवें वीकेंड में इसकी कमाई में तेजी आती है तो मुमकिन है कि 'दृश्यम 3' 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए. अब देखने वाली बात होगी कि ये इस माइल स्टोन को छू पाती है या नहीं. 

'दृश्यम 3' के बारे में
'दृश्यम 3' इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट है. इस क्राइम थ्रिलर की कहानी विजय सलगांवकर (अजय देवगन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपना केस फिर से खुलने पर एक बहुत ही अहम कानूनी लड़ाई लड़ता है. साथ ही, उसे एसपी राजवीर सिंह तोमर (जयदीप अहलावत) और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इंद्रजीत शेट्टी (प्रकाश राज) के नेतृत्व में की जा रही एक खास जांच का भी सामना करना पड़ता है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अजय देवगन के अलावा तबू, श्रिया सरन, रजत कपूर और इशिता दत्ता ने अपने किरदारों को दोहराया है जबकि जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की फिल्म में नई एंट्री हुई है. 

Published at : 28 Oct 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
400 करोड़ से ज्यादा कमाई, क्या हिट हो पाई रजनीकांत की 'जेलर 2'? जानें- 13 दिनों का कलेक्शन
400 करोड़ से ज्यादा कमाई, क्या हिट हो पाई रजनीकांत की 'जेलर 2'?
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' ने हिंदी वर्जन में भी उड़ाया गर्दा, 'कुली'-'लियो' को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने हिंदी वर्जन में भी उड़ाया गर्दा, 'कुली'-'लियो' को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
बिग बॉस 20: लव गिल को स्काउट ने किया नोमिनेट, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस, अरिशफा-गुल्लू में जमकर हुआ झगड़ा
बिग बॉस 20: लव गिल को स्काउट ने किया नोमिनेट, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस, अरिशफा-गुल्लू में जमकर हुआ झगड़ा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'
ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी MLC चुनाव हारी BJP! लखनऊ में भी सपा की बढ़त, गोरखपुर में बवाल
Live: वाराणसी MLC चुनाव हारी BJP! लखनऊ में भी सपा की बढ़त, गोरखपुर में बवाल
इंडिया
MLC Election Result Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन कितनी जीता, पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC Election Result Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन कितनी जीता, पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा मतगणना केंद्र पर बवाल से भड़के अखिलेश, बोले- 'सपा प्रत्याशी से ऐसा बर्ताव कहां तक जायज?'
आगरा मतगणना केंद्र पर बवाल से भड़के अखिलेश, बोले- 'सपा प्रत्याशी से ऐसा बर्ताव कहां तक जायज?'
विश्व
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
Home Tips
Glasses Cleaning Tips: चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget