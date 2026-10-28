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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान

इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान

अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी, इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली को अपना समर्थन देती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Oct 2026 07:24 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'कॉकरोच जनता पार्टी, इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली को अपना समर्थन देती है.’

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘ज्ञानू (CEC ज्ञानेश कुमार) को जाना ही होगा. देश सबसे बढ़कर है.’

दीपके ने आधिकारिक बयान जारी कर क्या कहा?

अभिजीत दीपके ने बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान को X पोस्ट में साझा किया. जिसमें CJP ने INDIA ब्लॉक की 1 नवंबर को होने वाली रैली के समर्थन का ऐलान किया है.

बयान में अभिजीत दीपके ने कहा, ‘लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि जनता अपनी सरकार को चुने, न कि सरकार अपने मतदाताओं को चुने. SIR के जरिए इस मूल सिद्धांत को कमजोर करने की वजह से ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी करने के लिए जरूरी भरोसा खो दिया है. इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और आजादी को फिर से बहाल करने के लिए उनका इस्तीफा जरूरी है.’

उन्होंने कहा, ‘जब डॉ. बीआर अंबेडकर ने भारत के संविधान के आकार देने में अपना योगदान दिया, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश के हर वयस्क नागरिक को उसकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आर्थिक बैकग्राउंड देखे बिना एक समान रूप से वोट देने का हक मिले. वे समझते थे कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब देश के भविष्य का फैसला करने में देश के हर नागरिक की बराबर भागीदारी हो. इसके पीछे विचार बहुत ही सामान्य था कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को लोकतंत्र में शामिल करना, न कि उन्हें इससे बाहर रखना.’

 

(खबर अपडेट हो रही है)

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 28 Oct 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
CJP INDIA RAHUL GANDHI CONGRESS Abhijeet Dipke
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