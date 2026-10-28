WhatsApp का पुराना सेटिंग्स मेन्यू हो सकता है रीडिजाइन, जानें क्या बदलेगा

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WhatsApp अपने Android ऐप के लुक में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी सेटिंग्स मेन्यू को नए डिजाइन में पेश करने पर काम कर रही है, जिसमें अलग-अलग ऑप्शनों को एक लंबी लिस्ट में दिखाने की जगह नए डिजाइन वाले सेक्शन में रखा जाएगा. इन सेक्शन के किनारों पर गोल कोने होंगे, जिससे संबंधित ऑप्शनों को पहचानना आसान हो सकता है. यह बदलाव Google के Material Design 3 Expressive डिजाइन सिस्टम पर आधारित बताया जा रहा है, हालांकि नया इंटरफेस अभी डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में है और फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है.

WhatsApp के सेटिंग्स मेन्यू में क्या बदलेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.43.3 में नए सेटिंग्स डिजाइन के संकेत मिले हैं. यह अपडेट Google Play Store पर उपलब्ध बीटा वर्जन से जुड़ा है. नए डिजाइन में सेटिंग्स के ऑप्शनों को अलग-अलग ग्रुप में रखा जाएगा. हर ग्रुप के चारों ओर गोल किनारों वाला एक बॉक्स दिखाई देगा. इससे यूजर्स को यह समझने में आसानी हो सकती है कि कौन-से ऑप्शन एक-दूसरे से जुड़े हैं और एक सेक्शन कहां खत्म होता है.

ऑप्शनों के किनारों पर दिखेंगे गोल कोने

नए इंटरफेस में सभी सेटिंग्स एक जैसी नहीं दिखेंगी. किसी ग्रुप के सबसे ऊपर मौजूद ऑप्शन के ऊपरी कोने ज्यादा गोल होंगे, जबकि आखिरी ऑप्शन के निचले कोनों को इसी तरह डिजाइन किया जाएगा. बीच में आने वाले ऑप्शन आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे. इस तरह हर सेटिंग को अलग कार्ड की तरह दिखाने की जगह एक जैसे ऑप्शनों को एक ही बॉक्स में रखा जाएगा.

Google के डिजाइन सिस्टम पर आधारित होगा बदलाव

WhatsApp का यह नया लुक Google के Material Design 3 Expressive गाइडलाइंस के मुताबिक तैयार किया जा रहा है. यह डिजाइन सिस्टम Android ऐप्स में लिस्ट, बटन और नेविगेशन बार जैसे एलिमेंट के दिखने का तरीका तय करता है. इसमें किसी लिस्ट के ऑप्शन की जगह के हिसाब से उसके कोनों का साइज बदल सकता है. WhatsApp इसी तरीके का इस्तेमाल करके सेटिंग्स मेन्यू को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने की तैयारी कर रहा है.

Account और Privacy सेटिंग्स में भी होगा बदलाव

यह नया डिजाइन केवल WhatsApp के मुख्य सेटिंग्स पेज तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, इसे Account, Privacy और Notifications जैसे सेक्शन में भी लागू किया जा सकता है. ऐप की अलग-अलग सेटिंग्स में एक जैसा डिजाइन देखने को मिल सकता है.

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Bottom Navigation Bar और Chat Bar पर भी काम

WhatsApp Android ऐप के इंटरफेस में दूसरे बदलावों पर भी काम कर रहा है. इनमें एक नया Bottom Navigation Bar शामिल है, जो नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर छोटा होकर पिल जैसे डिजाइन में आ सकता है और ऊपर स्क्रॉल करने पर दोबारा अपने पूरे साइज में दिखाई दे सकता है. इसके अलावा चैट बार के डिजाइन को भी नया रूप देने की तैयारी है.

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