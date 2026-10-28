Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA 6 Storage Size : GTA 6 के लिए चाहिए 210GB जगह! कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?

GTA 6 Storage Size : GTA 6 के लिए चाहिए 210GB जगह! कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?

GTA 6 का डाउनलोड साइज करीब 210GB हो सकता है. अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो गेम इंस्टॉल करने के लिए कंसोल में काफी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी. जानिए स्टोरेज साइज और लॉन्च से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Oct 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Rockstar ने स्टोरेज, परफॉर्मेंस की आधिकारिक जानकारी नहीं दी.

GTA 6 Storage Size : GTA 6 जैसे बड़े गेम को डाउनलोड करने के लिए काफी स्टोरेज की जरूरत हो सकती है. ऐसे में इसे इंस्टॉल करने से पहले कंसोल में खाली जगह चेक करना जरूरी है. नवंबर में लॉन्च होने वाले इस गेम का साइज करीब 210GB बताया जा रहा है. अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो खिलाड़ियों को गेम डाउनलोड करने के लिए अपने कंसोल में सही स्टोरेज खाली रखनी पड़ सकती है.गेम डेवलपर Rockstar Games ने अभी तक इसके डाउनलोड साइज और कंसोल पर मिलने वाली परफॉर्मेंस से जुड़ी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है. तो आइए जानते हैं कि कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी. 

GTA 6 के लिए कितनी स्टोरेज होगी जरूरी?

रिपोर्ट के मुताबिक, GTA 6 का डाउनलोड साइज लगभग 210GB हो सकता है. अगर यह अनुमान सही निकलता है, तो यह Rockstar Games के अब तक के सबसे बड़े गेम के तौर पर सामने आ सकता है, हालांकि कंपनी की ओर से इस आंकड़े की पुष्टि होना अभी बाकी है. खास बात यह है कि GTA 6 की शुरुआत सिंगल-प्लेयर गेम के रूप में होगी. इसका मल्टीप्लेयर मोड, जो GTA Online का अगला रूप होगा, कथित तौर पर अगले साल आ सकता है. इसके जुड़ने से गेम का कुल साइज और बढ़ने की संभावना है. 

कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?

अगर GTA 6 का डाउनलोड साइज 210GB होता है, तो गेम इंस्टॉल करने के बाद कंसोल में बची हुई स्टोरेज उसकी कुल क्षमता पर निर्भर करेगी. 1TB स्टोरेज वाले कंसोल में से 210GB घटाने पर करीब 790GB जगह बचेगी, हालांकि कंसोल का सिस्टम और पहले से इंस्टॉल गेम भी स्टोरेज लेते हैं, ऐसे में खाली जगह इससे कम होगी, फिलहाल Rockstar Games ने GTA 6 के डाउनलोड साइज की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

यह भी पढ़ें - M6 चिप और AI के साथ Apple के नए MacBook Pro और iMac लॉन्च, जानें कीमत

कंसोल पर कितने FPS में चलेगा GTA 6?

स्टोरेज के अलावा गेम की परफॉर्मेंस को लेकर भी अभी कई सवाल हैं, Rockstar ने PS5 और Xbox Series S/X पर इसके फ्रेम रेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, फिलहाल अनुमान है कि गेम कंसोल पर 30fps की तय सीमा के साथ चल सकता है.  गेम के एक्सटेंडेड ट्रेलर में भी बेस PS5 पर 30fps वाला गेमप्ले दिखाया गया था. Digital Foundry के विश्लेषण के अनुसार, ट्रेलर का विजुअल आउटपुट 1440p रेजोल्यूशन से अपस्केल होकर 4K तक पहुंचा था. वहीं PS5 Pro पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की संभावना को लेकर भी कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. 

कब लॉन्च होगा GTA 6?

GTA 6 को PS5 और Xbox Series S/X के लिए 19 नवंबर को लॉन्च किया जाना है. PC वर्जन मार्च 2027 के अंत से पहले आने की रिपोर्ट है, लेकिन Rockstar ने अभी तक PC रिलीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. PC पर गेम ज्यादा स्टोरेज ले सकता है और अनलॉक्ड फ्रेम रेट को सपोर्ट कर सकता है. हाई-एंड PC इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों को कंसोल के मुकाबले बेहतर ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है.

यह भी पढ़ें - स्मार्टफोन बाजार में डबल धमाका, Huawei और iQOO के नए फोन की एंट्री आज

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Flipkart Discount: आईफोन खरीदना है तो ले आएं SBI कार्ड, मिल जाएगा इतना डिस्काउंट
आईफोन खरीदना है तो ले आएं SBI कार्ड, मिल जाएगा इतना डिस्काउंट
टेक्नोलॉजी
Smartphone Launches : iQOO Neo 12 और Huawei के नए फोन लॉन्च, जानें इनमें क्या खास?
iQOO Neo 12 और Huawei के नए फोन लॉन्च, जानें इनमें क्या खास?
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo Screen : iPhone Duo के हिंज और स्क्रीन का कनेक्शन, कहां पैदा हो सकता है दबाव?
iPhone Duo के हिंज और स्क्रीन का कनेक्शन, कहां पैदा हो सकता है दबाव?
टेक्नोलॉजी
Aadhaar Biometrics: दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधार में क्या कमियां? खूबियां भी जानें
दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधार में क्या कमियां? खूबियां भी जानें
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
स्पोर्ट्स
WPL 2027 Auction: किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
यूटिलिटी
DA Hike: 60 से 63% हुआ महंगाई भत्ता, कितनी सैलरी वालों को कितना फायदा होगा? समझें पूरा गणित
DA Hike: 60 से 63% हुआ महंगाई भत्ता, कितनी सैलरी वालों को कितना फायदा होगा? समझें पूरा गणित
धर्म
Karwa Chauth 2026 Live: आपके शहर में कब निकलेगा चांद? जानें पूजा का सही शुभ मुहूर्त, कथा और पारण विधि
आपके शहर में कब निकलेगा चांद? जानें पूजा का सही शुभ मुहूर्त, कथा और पारण विधि
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget