बिना इंटरनेट कैसे काम करता है फोन का SOS सिस्टम, जानें टेक्नोलॉजी?

जैसे ही आप SOS ट्रिगर करते हैं Phone आपकी इसी GPS लोकेशन को एक नार्मल Text मैसेज यानी SMS में बदल देता है. SMS भेजने के लिए किसी हाई-स्पीड Internet की जरूरत नहीं होती. यह बेहद कमजोर सेलुलर सिग्नल के कंट्रोल चैनल से भी आसानी से निकल जाता है. आपके की ओर से पहले से सेव किए गए करीबी लोगों और पुलिस या एंबुलेंस के पास आपकी Live Location का Link और मदद का मैसेज तुरंत पहुंच जाता है.