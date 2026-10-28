Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बाजार की मिठाई खाने वालों देख लो...वीडियो देख आ जाएगी घिन्न

Viral Video: बाजार की मिठाई खाने वालों देख लो...वीडियो देख आ जाएगी घिन्न

मिठाई खाना हम सभी को पसंद होता है पर एक बार बाजार में गुलाब जामुन खरीदने से पहले देख लें ये वायरल वीडियो. जमीन पर बैठकर मिठाई में मलाई भरता दिखा शख्स, आसपास मक्खियां देख भड़के लोग.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, मिठाई के बिना अक्सर लोगों का मन नहीं मानता. बाजार से मिठाई खरीदते समय हम उसके स्वाद, रंग और दिखावट पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसे किस तरह बनाया गया है और कितनी साफ-सफाई रखी गई है, इस पर कम ही गौर करते हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है. वीडियो देखने के बाद लोग मिठाई बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं.

गुलाब जामुन में मलाई भरने का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक शख्स अपने हाथों से गुलाब जामुन के अंदर मलाई भरता दिखाई दे रहा है. उसके सामने दो ट्रे रखी हैं, जिनमें एक तरफ गुलाब जामुन और दूसरी तरफ मलाई भरी मिठाइयां नजर आ रही हैं. शख्स जमीन पर बैठकर मिठाई तैयार कर रहा है. आसपास का माहौल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खाने की चीजों को तैयार करते समय साफ-सफाई रखने की बात कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे.... 

मिठाई बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी

मिठाई बनाने और बेचने के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खासकर जब मिठाई में मलाई, खोया या दूसरी दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें सही तरीके से रखना और साफ बर्तनों में तैयार करना जरूरी होता है. खुले में रखी मिठाइयों पर धूल और मक्खियां बैठने का खतरा रहता है. इसलिए मिठाई खरीदते समय दुकान की साफ-सफाई, मिठाइयों को ढककर रखने और उन्हें संभालने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए. सिर्फ मिठाई का स्वाद और दिखावट ही नहीं, उसे बनाने में अपनाई गई सावधानियां भी मायने रखती हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खाने की साफ-सफाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मिठाई बनाने वालों को हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि बाहर से स्वादिष्ट दिखने वाली हर चीज साफ तरीके से तैयार की गई हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि घर पर बना खाना ज्यादा भरोसेमंद लगता है, क्योंकि वहां साफ-सफाई का ध्यान अपनी नजरों के सामने रखा जाता है. 

यह भी पढ़ें : कीचड़ में फंसी कार को धक्का दे बाहर निकालने लगा सांड, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Trending News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: अतिथि देवो भव:'! विदेशी व्लॉगर को पूर्व फौजी ने घर बुलाकर खिलाया चूरमा
अतिथि देवो भव:'! विदेशी व्लॉगर को पूर्व फौजी ने घर बुलाकर खिलाया चूरमा
ट्रेंडिंग
उल्टी बाइक पर बैठे, मुफ्त में घर ले जाओ चमचमाती मोटरसाइकिल, वायरल अनोखा चैलेंज
उल्टी बाइक पर बैठे, मुफ्त में घर ले जाओ चमचमाती मोटरसाइकिल
ट्रेंडिंग
जिसको मृत समझ किया अंतिम संस्कार, 3 साल बाद निकली जिंदा, यूजर्स हैरान
जिसको मृत समझ किया अंतिम संस्कार, 3 साल बाद निकली जिंदा
ट्रेंडिंग
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
NZ वनडे सीरीज से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर; रिप्लेसमेंट कौन?
NZ वनडे सीरीज से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर; रिप्लेसमेंट कौन?
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
यूटिलिटी
DA Hike: 60 से 63% हुआ महंगाई भत्ता, कितनी सैलरी वालों को कितना फायदा होगा? समझें पूरा गणित
DA Hike: 60 से 63% हुआ महंगाई भत्ता, कितनी सैलरी वालों को कितना फायदा होगा? समझें पूरा गणित
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget