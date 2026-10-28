त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, मिठाई के बिना अक्सर लोगों का मन नहीं मानता. बाजार से मिठाई खरीदते समय हम उसके स्वाद, रंग और दिखावट पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसे किस तरह बनाया गया है और कितनी साफ-सफाई रखी गई है, इस पर कम ही गौर करते हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है. वीडियो देखने के बाद लोग मिठाई बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं.

गुलाब जामुन में मलाई भरने का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक शख्स अपने हाथों से गुलाब जामुन के अंदर मलाई भरता दिखाई दे रहा है. उसके सामने दो ट्रे रखी हैं, जिनमें एक तरफ गुलाब जामुन और दूसरी तरफ मलाई भरी मिठाइयां नजर आ रही हैं. शख्स जमीन पर बैठकर मिठाई तैयार कर रहा है. आसपास का माहौल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खाने की चीजों को तैयार करते समय साफ-सफाई रखने की बात कर रहे हैं.

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मिठाई बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी

मिठाई बनाने और बेचने के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खासकर जब मिठाई में मलाई, खोया या दूसरी दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें सही तरीके से रखना और साफ बर्तनों में तैयार करना जरूरी होता है. खुले में रखी मिठाइयों पर धूल और मक्खियां बैठने का खतरा रहता है. इसलिए मिठाई खरीदते समय दुकान की साफ-सफाई, मिठाइयों को ढककर रखने और उन्हें संभालने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए. सिर्फ मिठाई का स्वाद और दिखावट ही नहीं, उसे बनाने में अपनाई गई सावधानियां भी मायने रखती हैं.

Homemade sweets are always the safer and better choice. Watch this video and you’ll lose your appetite instantly. This festive season, make your sweets at home skip the outside ones. 🤮 #HomemadeSweets #FestiveSeason #EatClean https://t.co/m6jNxITFN0 — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) October 28, 2026

यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खाने की साफ-सफाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मिठाई बनाने वालों को हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि बाहर से स्वादिष्ट दिखने वाली हर चीज साफ तरीके से तैयार की गई हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि घर पर बना खाना ज्यादा भरोसेमंद लगता है, क्योंकि वहां साफ-सफाई का ध्यान अपनी नजरों के सामने रखा जाता है.

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